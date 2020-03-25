林國寶│量化波浪理論：讓波浪變簡單(八)
波浪理論系列(十六)
文/啟發投顧分析師 林國寶
量化波浪推估的五個輔助判斷原則
📝變形
- 原來應走的軌跡不完備時，稱之。
- 變形指的是原來軌跡推論不滿足時的拉回(或修正)視之。變形即謂轉折前兆，當第1波漲幅達5%時，第3波只達3%即先拉回時，即視變形，當下視3-(1)和3-(2)的交接。變形一定會配合當下位置的高低而出現(位置指的是KD、RSI、MACD…因個人運用而異，但結果相同)。
- 當趨勢已經形成時，短線1~2次的變形隨時會再被扭轉，不必太在意，這是小破回歸大的精髓之一。但連續變形達3次以上時，就必須留意原趨勢已經準備有較大轉折的前兆出現時。
📝扭轉
- 與原來軌跡相反的方向，並吃掉大部份的漲幅時視之，以0.809定之，扭轉必須連續性才可奏效。
- 站上型態極限以上(0.809)。或為強勢平台B點高點。
- 若只是價格站上型態極限的扭轉，而成交量未隨之連續放大時，有可能只是強勢的B波反彈高點而已。隨之而來的又是C波較大的跌幅，這個判斷關鍵非常重要，必須留意。
- 連續性的成交量擴大，視為扭轉的必要條件。
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