六年級理財│單身女強人靠自己 拚15年內退休

工作資歷已經超過20年的Cora是個專注事業的單身女強人，目前在一間小型貿易公司擔任會計主管，雖然沒有靠工作大富大貴，但是收入相當穩定，也累積一筆不小積蓄，只是近年來的年金改革、勞工退休金減少等資訊令人不安，為能達成15年內順利退休的計畫，讓她決定靠自己最實在。

不過開始檢視既有的退休規畫後，Cora發現手上大多是保險相關資產，像是醫療險、長照險，以及失能險等，反而缺少日常生活費金的部分，如果想要退休後花錢不須綁手綁腳，就必須強化退休金規模跟提升現金流。

我在貿易公司工作已經超過20年了，都待在離家不遠的中小型私人企業，也因為公司組織不大，所以工作跟生活都相當單純，沒想過太多賺大錢或靠投資提早退休的念頭。本來以為只要乖乖繳稅、繳勞健保，以後靠政府每個月給的退休金生活就沒太大問題，但這幾年開始有不一樣的想法。

忘記是從什麼時候開始，在電視上偶會看到年金改革、勞退基金不足甚至可能破產的消息，讓人覺得有點惶恐，不確定是否等自己退休的時候，還能安穩的依靠政府退休金。自己沒有結婚也沒有小孩，沒有辦法「養兒防老」，自然會比較緊張，去思考是否要更積極正視退休金準備的事情。

在投資這塊，其實真的沒什麼經驗，大部分都是存在銀行放定存，再不然就是跟朋友或認識的人買一些保險居多，像是儲蓄險、壽險，這幾年還加買了醫療險，就是怕未來生病的時候要花太多錢，除此之外就很少做理財規畫。

我個人是希望可以在12～15年內順利退休，可是有點不知道怎麼開始，目前有一些積蓄，每個月也還有多餘的資金可以運用，想請問專家有沒有什麼建議，或是推薦標的來存退休金？

理財健診│亞高收債定期定額 穩定存下退休金

文：瀚亞投資副投資長林如惠



Cora對自己預計退休的時間點有明確的想法，剩下的就是要如何在這段時間內將資金放在對的商品上，盡量做到追求最好的績效，同時又不需承受過多風險。在這樣的情況下，我認為中長期績效穩定、波動度小，有避開市場黑天鵝經驗的基金是首選標的。

Cora現在手上已經擁有一筆資金，未來每個月也還有餘裕可以做投資，因此建議她在可接受的範圍內，先單筆投入基金規模大、波動度低、中長期績效穩定的債券型基金；每個月則開始定期定額殖利率高、經濟成長前景看好的亞高收益債券，來互相搭配。

因為是存退休金，所以Cora並不適合太過積極的股票型或者債券型基金，如此一來複合債類型的收益優化基金就是最佳選擇。其中M&G收益優化基金成立於2006年，成立以來經歷過金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰等變數，但都能泰然度過。能有如此出色表現，在於基金投資範圍廣，涵蓋政府債／主權債、投資級公司債、高收益債、新興市場債等多種固定收益券種，以及部分股票，當然最重要的是投資團隊的操盤功力。這也是出身英國M&G團隊，能在英國退休金自選中，獲得民眾偏好的重要因素。

回歸到亞洲高收益債券，就波動度或者夏普值來看，亞高收債的表現也是優於其他資產類別。根據Lipper統計，近五年主要風險性資產平均波動度，亞高收債波動度為5.1％，比美高收債的5.5％、新興市場債的6.4％都要來得低。

殖利率部分，觀察到亞州高收益債券近期平均值利率都有7％以上，高於美國高收益債券的6％，歐洲高收益債券的將近4％。高殖利率代表的是能提供更高的現金流，因此對於有現金流需求的人來說，相當具有吸引力。此外若講到投資債券最重要的違約率，根據JP Morgan統計，過去十年，亞高收債平均違約率僅約2.3％，也比其他市場的高收債還要低。

再就籌碼面來看，近年來亞高收債券市場規模不斷增長，國際資金開始注意到這個能夠提供高殖利率、但較低波動率的市場。不只是歐美國際資金流入，亞洲當地投資人比例也日益提升，可緩衝外部金融市場波動，比較不受到國際流動資金影響，適合長期退休規畫配置。

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