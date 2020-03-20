公教族退休新思維 鎖定優質台股基金

台股大跌，連國安基金都已要進場之際，卻有一檔台股基金正在銀行、券商之間熱賣，由龍頭元大投信所推出的台股高股息優質龍頭基金，才正式上市募資二天，就已集資超過200億，對此代銷的銀行業者指出，自家財富管理客戶有不少購買者為退休族，這波新冠疫情對國際金融市場的衝擊，也開始顛覆退休族的理財思維，其中最大的轉向，在於債券型基金不再是萬靈丹，反而「存股」熱度愈來愈高。

特別是在台股高殖利率的趨使下，未來將有愈來愈多的退休族會成為「存股族」。而對於在台股大跌之際，仍有眾多財富管理客戶如此盛情捧場這檔台股基金，其中一家代銷的銀行財富管理部門主管指出，最主要在於這檔台股基金發明了一道「月配息」新機制，相當符合許多基金購買人想要月配息這類固定收益的要求，尤其是公教族群背景的財管戶。

對公教人員而言，從二年前退休金被砍18％之後，就進入多事之秋，被砍的退休金除非靠節衣縮食，否則得靠自己理財賺回來。某家指標大型行庫主掌財富管理業務的高層對此分析，過去公教族群最愛的理財方式有兩種，一種是定存，因為過去有18％，完全不用傷腦筋，另一種則是類定存的「儲蓄險」，理專也最愛賣，因為產品簡單，大致就是銀行定存利率往上加碼1個百分點以上，讓客人存六年之後領回，不過前者與後者先後在18％被砍，以及金管會封殺儲蓄險的政策之下，讓公教族群這兩種理財管道都「斷炊」。

而接下來公教人員把理財的焦點轉向債券型基金，特別是銀行近幾年來熱推的高收債基金，這檔基金台灣投資者佔整個基金的比重大半超過一半以上，有些甚至六、七成，原本配息比率好的時候都有7％、8％，不過近一年來因為新興市場頻頻發生匯率大跌，或是油價崩盤等問題，使高收債基金的淨值持續動盪不安，這使得近來不僅高收債發生贖回潮，投資者在贖回之後的資金安排也有了轉向，銀行財管部門主管透露，有不少具公教退休背景的財管戶，即把資金轉往這檔台股高股息優質龍頭基金。

公教族群理財向來保守，如今也願意接受台股基金且盛情捧場，當中也經過一些數字的分析與概算。銀行財管部門主管指出，在18％的制度調整之下，公教人員的年改除非是月領低於32,160元，否則六年內優存利率一律降到6％，退休金越多，受衝擊越大，如何選擇妥適的理財方式，值得退休公務人員深思。

基金配置有撇步 滾出好複利

投資人在買基金時，不僅要「貨比三家」，同時在節稅或補充健保費節約上的效能也不要忽視，倘若在資產配置上操作得當，不只能發揮節稅、費的效果，還能收更大的「複利」之效。

銀行財管部門主管對此分析，若把基金大致分成境內基金、境外基金兩種，那麼境外基金不論是配息，或是買賣基金的價差，都屬「海外所得」，課稅方式將按「最低稅負制」來進行；倘若是境內基金，就分成投資標的為國內或海外市場，倘若是資本利得，由於證所稅停徵，因此基金的買賣價差均不課。

若是基金配息收益，兩種適用的課稅法源就有不同，若投資為國內市場標的，例如台股基金，那麼就會併入利息所得一起課股利所得稅，一年共計在27萬元的免稅額裡，倘若是海外市場標的，該基金配息就會適用最低稅負制進行課稅。

對此銀行財管部門人員指出，有不少客戶因為評估到利息收益課稅的問題，在尚未退休期間，由於還有每月薪資不缺錢花，因此索性不領取息收，而是把息收繼續滾入基金裡把部位「養大」，等到退休之後再選擇按月領取配息。

此外也要注意到健保保費的問題。倘若投資者直接在股市進行投資，以4％現金殖利率來看，一旦其所投資的個股部位超過50萬元時，在被投資公司配發股息時，馬上就得多繳健保補充保費，但若是具「月配」的功能，把該領的股息，由基金公司分散到12個月來給投資者，對投資者而言可說能讓健保補充保費的門檻形同大為降低，這也是基金比起直接投資現股的節稅費優勢。