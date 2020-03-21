張榮發遺產風波 懂用保險少付10億遺產稅

長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，手寫遺囑將遺產全給二房獨子張國煒，引發家族紛爭，日前法院判決遺囑有效，張國煒可獲140億元遺產。張榮發遺產總額約240億元，若懂得利用保險，不僅可省下10億元的遺產稅，在分配遺產時，還可避免不必要的糾紛。

張榮發2016年1月20日過世後，手寫遺囑曝光寫道，把存款、股票及不動產由二房獨子張國煒單獨繼承，並指定張國煒接任長榮集團總裁。結果大房三子張國政無法接受，以張國煒為被告，向法院提出確認遺囑無效訴訟，但台北地方法院日前作成判決，確認張榮發遺囑有效，全案可上訴。

鏡週刊報導指出，若全案確定，大房4名子女及二房李玉美、張國煒可均分一半遺產特留分，另一半由張國煒獨得，張國煒可分得12分之7、約140億元遺產。

由此推算，張榮發當初留下的遺產總額約240億元，而且遍及股票、不動產及存款。若不考慮其他負債問題，以10%的遺產稅率，扣除有限的免稅額及扣除額，張榮發的遺產稅大約仍落在24億元。

不管張榮發家族的恩怨風波如何發展，最後誰拿到遺產，誰就得負擔遺產稅。根據富比士雜誌過去的調查，張榮發的資產總額逾500億元，他生前必定透過成立基金會等方式，逐年將大部份的資產提前移轉給下一代，以確保龐大事業不會流落外人手中，大幅減少遺產稅負。剩餘名下的財產即使無法精算，也可先抓個大概的數字。

假設張榮發當初就預估最後會有250億元的遺產，並單純只利用保險來節稅的話，一般20年期的終身人壽保險保單，總繳保費約保額的6成，用25億元的遺產稅為保額投保終身壽險，最多約繳保費15億元。

如果是蠆繳的保單，一次繳的總保費會更低；如果在20年繳費期間就過世，保費也就不用再繳，保險契約就可成立。當然，張榮發即使有用保險來做節稅規劃，也會擔心子女把保險金挪做他用，此時可以再多一道手續，把保險金拿去設定信託，達到專款專用的目的。

等到2016年1月20日張榮發過世時，取得張榮發遺產的人可以直接用身故保險金繳納稅金，此時也可避免遺產種類繁多、變現不易的問題，像股票有買賣時點的問題，也有經營權的問題。在保留既有資產的現狀下，保險可以一次取得所需的龐大現金繳交國庫。

不僅如此，因為遺產種類繁多，大房4名子女及二房李玉美、張國煒均分的一半遺產特留分要如何分配，也是豪門常出現的分割繼承問題，畢竟每個人對股票或不動產的價值認定有異，未來增值潛力的看法也不同。此時，若有保險金可以彈性運用，子女間的分配也會少了許多不必要的爭執。

像張榮發這種擁有龐大事業的富豪企業家，只運用保險來做資產轉移或節稅規劃，當然不夠，但即使像他這種有錢人，保險一樣可以發揮極大功能，更別說大部分只累積一些資產、節稅管道有限的民眾，保險更是不可獲缺的工具。

文章來源：好險網

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