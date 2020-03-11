抗疫投資大作戰 高息低波動高收債穩健上選

新冠肺炎疫情持續蔓延，美股慘跌動輒千點之上，更拖累全球金融市場震盪加劇，具穩健息收特性資產配置成要角，優先順位高收益債同於一般高收債的高殖利率特色，且年化波動度低，又有優先償付優點，統計2000年以來任一時間點布局，持有1年、2年、3年平均報酬為8.21％、16.22％、24.56％，正報酬率八至九成以上，可說是現階段穩健抗疫好標的。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，短期受到新冠肺炎疫情的衝擊，金融市場震盪加劇，但隨著各國刺激經濟政策陸續出台，或央行採行降息措施，以對沖疫情對於經濟前景帶來的影響。

加上這陣子金融市場的震盪並非由經濟因素所致，因此待市場恐慌情緒逐漸舒緩後，高收益債市仍將反映基本面回穩情勢。再者當前低利環境下，對優高收債、高收債等高息資產也是相對有利環境。

李運婷指出，優先順位高收益債除高息優勢外，還具有長期年化波動度較低的優勢，根據近20年的數據統計，優高收債年化波動度為4.37％，不僅低於全球股市，更覺全球政府債與投資等級公司債來的低。

另一方面，因為優高收債信用評級高於一般高收益債，過往在金融市場動盪加劇時，表現均相對抗跌，因此在當前市況不確定性猶存下，不失為穩健投資、強化投資組合收益力的投資標的。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢分析，肺炎病毒疫情惡化，刺激避險買盤激增，美國公債10年與3個月利差擴大至-18個基本點（1個基本點是0.01個百分點），市場預期美國聯準會（Fed）再降息機率高，在利率仍有下降空間下，高收益債仍有表現空間。

尹晟龢認為，美國經濟數據方面，1月美國ISM製造業指數重新站上榮枯線達50.9，優於市場預期，使得美國高收益債相對具吸引力，其中，在黑天鵝新冠肺炎疫情尚未穩定，市場波動幅度加大之際，具擔保及優先雙優勢的高收益債防禦性足，波動較小，表現將相對穩健，建議投資人建立基本部位。

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