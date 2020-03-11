六年級理財│定期定額投資 減輕退休壓力

郭佑嘉已經年過40歲，但是開銷不小，一直存不了錢，現在希望可以好好規畫長期退休願景，並選出好的理財商品，讓現在的自己存錢，好留住自己的未來。

我歲數已邁進4字頭了，工作這麼久，也已是資深上班族了，但隨著年紀增長，中年危機感也油然而生。

我納悶，錢為什麼總是無法留在身邊，雖然現在工作很穩定，有不錯的收入，父母 都有退休金，不需要孝養費，也沒有妻小要養，但每個月要付的房租、交通費、手機費等生活固定支出，以及基本的醫療保險費用，有時候還會面對親友的借貸需求，基於真的是很好的朋友，不幫忙說不過去，但借出後也不敢收回來。

偶爾同學揪團一起去日本玩個幾天，幾萬塊又飛了。這些加起來，開銷真的不小，常常在想要如何維持生活品質，又可以留住手上的錢，尤其之前待的科技公司經歷過一波無薪假，僅靠微薄存款且沒有薪水可領的日子真的很難過活。

還好，我的保險顧問聽我提起這件事，就提醒我應該要先盤點手上可運用的現金有哪些，哪些是不必要的支出，發現其實我不是沒有錢，而是沒有找對方法跟工具把錢留下來，好好運用。

經過重新盤點後，發現支出可以更精簡，也可以開始財務規畫，甚至也想效法一些在投資理財上有收穫的朋友，但平常當上班族，一天八小時忙來忙去很快就過一天，根本沒空看盤、也沒時間去理解哪些基金的優劣，不知道要怎麼著手進行。

保險顧問跟我說，依我的年紀其實早就該在進入職場開始，就要開始規畫退休財源，可以選定一項工具，如保險，利用利率變動型壽險好好規畫退休金，從現在開始定期定額繳交保費，不用天天看盤做功課，就可以逐步好好留住自己的未來。

理財健診│利變型壽險 退休金分攤存



文：全球人壽商品部副總鄭中安



這個案例是六年級生，現在正剛好是職場上的中流砥柱，已經是資深上班族，如果沒有好好規畫，把錢留下來，未來面臨高齡化社會，可能變成「下流老人」。

但現在上班族普遍工時長、壓力大，大家幾乎沒有時間可以好好做功課，但又非常需要好的工具來協助自己累積資產，達到未來的退休需求或財務規畫。

其實，如果以退休規畫為需求的話，建議可以採取一個定期定額的方式來規畫會比較好，比如利變型壽險，透過時間分攤累積退休金的壓力，也讓自己在累積過程中不至於感到太沉重。

以2020年上半年來看，今年大家比較關心責任準備金利率調降之後，對於費率的影響，其實對於利率變動型商品，影響還不算太大。

以目前來看，可選擇長年期繳費的美元利變商品，因為目前美元匯率剛好是一個相對好的進場時機，那美元保單因為在這一次的折損利率調整之後，其相對條件仍舊比新台幣好，大概多1個百分點左右，所以如果能夠適度接受一些匯率風險的話，其實會比較建議美元跟新台幣要有一個比例的配置，那美元可以多配置一些。

此外，我也建議，在規畫這類保障時，要注意是否有豁免保險的功能。因為許多人在準備退休金時，只著重如何有效率的累積資產，卻忽略萬一發生意外導致被迫提早退休的風險，可能連原本規畫好的退休計畫都必須中斷，嚴重影響家庭及生活。

如有豁免保險機制，萬一發生符合保單條款的特定疾病或失能程度，不但不用再繳保費，保險公司還會繼續繳完剩下的保費，讓退休計畫不中斷。

除了利變壽險外，失能扶助險已經變成目前在台灣高齡化社會之下不可或缺的一個產品，每個人在這方面其實都應該至少要有一個保障，例如說工作時期面對失能風險的一個足額保障，這是必要的，若是醫療險的話，建議可在實支實付，或是老年醫療方面可以稍微著墨一下，因為早期大家在看醫療險保單時，當時可能不會特別去重視老年醫療這一塊。

但目前台灣朝高齡化社會發展，可能客戶在選購商品時必須將這趨勢列入考量，也就是針對高齡75歲以後，醫療保險是否有增額設計，對高齡醫療較有保障。

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