父母買千萬保單後過世 遭課逾百萬遺產稅

買保險是很好的資產傳承工具，但規劃時要留意保險利益的關係。

有民眾生前為子女買了1張人壽保險，以自己為要保人、子女為被保險人，結果保險事故未發生，要保人就過世，子女未把保單列入遺產申報被國稅局查獲，最後國稅局以該保單的保單價值準備金1千萬元計算，核定短漏報遺產1千萬元，除了補徵稅額，還處以2倍罰鍰。

財政部南區國稅局表示，父母為子女投保，常以自己為要保人，子女為被保險人，如保險事故未發生而要保人死亡，該筆保單應以要保人死亡日之保單價值計入遺產總額，申報遺產稅。

有一位民眾107年2月間向保險公司簽約購買了1張人壽保單給子女，自己擔任要保人，兒子為被保險人，結果這位民眾在108年間4月過世，兒子在申報遺產稅時，未將該筆保單價值列入遺產總額。經南區國稅局查核後，認定該民眾過世時，該筆保單的保單價值準備金為1,000萬元，因此核定兒子短漏報遺產1,000萬元，除補徵所漏稅額外，並依所漏稅額處2倍以下罰鍰。

根據財政部公告108年發生的繼承或贈與案件，適用遺產及贈與稅（遺贈稅）法規定的免稅額遺產稅為1,200萬元。遺產淨額5,000萬元以下者，課徵10%；超過5,000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5,000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1,250萬元，加超過1億元部分的20%。

雖然該筆保單核課遺產額只有1,000萬元，但以過世1年前就能一次買到累積保單價值千萬元的保單，該民眾擁有的資產應該不只那張保單，因此，最後連補帶罰繳交國庫的金額，應該也不少。以1,000萬元的10％計算，連補帶罰最多達300萬元。

依據保險法第3條規定，要保人是指對保險標的具有保險利益，向保險人(保險公司)申請訂立保險契約，並負有交付保險費義務的人。另外，遺產及贈與稅法第10條規定，遺產及贈與財產價值的計算，以被繼承人死亡時的時價為準。

南區國稅局提醒，民眾在辦理遺產稅申報時，一定要詳加確認以被繼承人為要保人的所有保單，有無被保險人不是被繼承人的部分，如果有，應該將該保單價值併入遺產稅申報，以免因短漏報遺產而遭補稅處罰。

文章來源：好險網

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