台灣央行的兩劇本 投資人該如何看

日前美國聯準會意外宣布降息兩碼後，香港、澳門及加拿大等地區或國家也跟進，市場預期多個國家同樣採取寬鬆貨幣政策，未來各國間可能將有一陣降息風潮，美國聯準會在18日將再舉行貨幣會議，市場預期有再降息一碼的可能性存在，這也將影響19日台灣央行理監事會議是否決議降息的決策。

國聯準會3日宣布降息兩碼後，加劇投資人對於肺炎疫情將衝擊經濟的疑慮。本月19日，台灣央行將舉行理監事會議，目前是否會跟進美國宣布降息成為市場關注焦點，但是在央行利率決策的降與不降間，對民眾會有什麼影響？

央行降不降息市場看法分歧 學者：降息宣示意味重

不過，台灣央行是否跟進降息，目前市場上看法分歧，政治大學金融學系教授殷乃平認為，降息的機率較高，因為台灣若不降息，維持高利率會吸引外資流入，連帶讓台幣升值，長期下來會對台灣有負面影響，降息才能對經濟有正面效果，但美國聯準會主席鮑爾也有提到，降息不能解決經濟問題，重點還是疫情能不能獲得控制。

殷乃平預估，一旦降息，幅度可能高達一到兩碼，因為台灣央行需要維持過去與國際間利率的差距，降息後股市的資金動能也會變強，但是，對於實質投資效果預估不會很大，因為台灣近年已長期維持低利環境，若央行降息恐怕宣示意義仍大於實質意義。

低利環境存款一族怎麼理財？ 專家：基金、美元都比定存好

台灣央行若宣布降息，可以預期的將是銀行也將調降利率，如有房貸、信貸的民眾，每月月付金將變少，可稍稍減輕負擔。但是，若以儲蓄作為理財工具的民眾恐怕會相當有感，因為無論活存、定存的利率都將變少，也意味著錢也隨著變小。

不過，台灣已長期在低利環境下，不少民眾還是習慣以儲蓄為主要理財工具，理財專家夏韻芬說，以儲蓄為主的人通常就是在理財上較為保守的族群，建議這一族群可以觀察基金市場，從中挑出好的債券型基金等固定收益產品，都會比單純把錢放銀行定存來得好，又相當穩建。另外，新台幣近期相對強勢，因此美元也可以納入考慮。

面對低利環境，夏韻芬說，如果是理財上追求穩定的保守一族，基金相當適合做為理財工具，如果是年輕族群想要理財，研究股票是不錯的理財方式，尤其最近有些因疫情斷鏈產業又重新接起來的公司標的，或許可供年輕人參考研究。

最近適逢全球疫情危機，正好是研究投資市場的好時機，所以不論是不是保守的理財族，都應該勤勞做功課，才能讓財富在波動的環境下不受干擾。

文章來源：今周刊