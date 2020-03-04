林國寶│量化波浪理論：讓波浪變簡單(五)

文/啟發投顧分析師 林國寶

量化波浪理論，讓波浪的判斷變得更簡單：

第Ⅲ種型態量化判斷內容：

(1) 複雜型。主要由第Ⅰ種型態量化內容衍生而來的。

(2) 第1波漲幅小，第3波已形成主升段，理論上第5波漲幅和第1波相類似，這是第Ⅰ種型態的量化內容。在新興國家股市或期貨市場中，第5波往往會再走延伸，而且延伸的漲幅又比第3波主升段的幅度還要大，形成小、大、更大的5波走勢，視為第Ⅲ種型態軌跡推估。它是第Ⅰ種型態的衍生推估。

(3) 判斷標準：在第Ⅰ種型態判斷上，第5波的滿足點計算是以第1波為計算標準，極限值以第3波的次級分割律為滿足判斷。但當實務上走勢已超過原來第3波的次級分割律滿足點以上時，當下即視第Ⅰ種型態推論已不存在。應改以第Ⅲ種複雜型態推論。

(4) 第Ⅲ種型態的推估計算模式：與第1波的漲幅無關，推論上以第3波漲幅分別乘以1.191、1.382、1.5、1.618、1.809…至無窮大來推估第5波的滿足時機。由於第5波又會延伸(5)小波，故5-(1)和5-(3)的關係又會影響到5-(5)的判斷，屆時第5-(5)波的滿足判斷又會有一個Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ種型態的推論模式，如此不斷推估過程中所得到的數據呈現某項密集吻合區出現時，當下位置亦配合下，爆量即視轉折高點成立時機。



當第5波突破38.45以上時，代表第5波自29起向上推估亦會出現5-(1)、5-(2)、5-(3)、5-(4)和5-(5)的(5)波走勢。屆時再以5-(1)和5-(3)的關係來界定5-(5)的推估模式屬Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ。再以所有推估出來的數據，出現密集重疊區皆吻合的數字，即可視為高點轉折區所在。當下指標(無論KD值、MACD或RSI…等)亦配合呈高檔負背離而爆量出現時，即可判定高點轉折時機。

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