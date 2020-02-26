林國寶│量化波浪理論：讓波浪變簡單(四)

文/啟發投顧分析師 林國寶

量化波浪理論，讓波浪的判斷變得更簡單：

第Ⅱ種型態量化判斷內容：

第3波的漲幅超越第1波漲幅，但未達第1波波幅的382倍以上時，形成第3波和第1波的漲幅相當，在5波中有一波為攻擊波(主升段)的條件下，第5波的漲幅為最大，以邪惡第5波定義之。 漲幅軌跡以上述的邪惡型為參考，由於第5波的漲幅為5波中最大，故又延伸為(5)小波，第5大波又可形成Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ的型態模式進行，故漲幅往往又變得非常大。這是很多個股在高檔出現噴出或空頭末端出現崩跌的特色。 判斷標準：將第1波的漲幅和第3波的漲幅相加並平均，再以推論第5波漲幅至少是第1和第3波平均值的382倍以上為判斷標準，故其推論值可延伸到無限大。滿足判斷時以原來第5波1.382倍以上的推估數據(1.382、1.5、1.618、1.809、2、2.191…)和第5波又延伸(5)-5的滿足預估，再與原來第5大波的轉折判斷。由於5-(5)又會出現Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ種的型態，故常常會有意想不到的暴利行情，無論是向上噴出的邪惡波或向下崩跌的邪惡波都視為邪惡波的特色。

第Ⅱ型態判斷：

第1波從23漲到35（分5小波），第2波分3波拉回至27.5落底，第3波軌跡推估以第1波波幅為計算基準，12/23=(X-27.5)/27.5，對稱在41.84，1.382倍在47.32。假設實務上第3波只漲到43即作第4波拉回時，第3波的高點43並未構成主升段的要件（須達47.32以上才算），故第4波未跌破第1波高點(35)即止跌反升啟動下，視為第5波啟動。在第3波未達第1波的主升段條件成立下，第5波即視5波中的延伸波（即攻擊波）第5波會再形成5小波的延伸軌跡，即視邪惡的第5波。 邪惡第5波其計算推論模式與上述主升段出現在第3波的計算方式不同。邪惡第5波的計算，必須將第1波的漲幅與第3波的漲幅予以加總並平均，然後再乘以1.382倍以上的漲幅，不斷向上延伸推論第5波的各個滿足條件區，這裡的向上延伸數據，指的是黃金分割律中的1.382，1.5，1.618，1.809，2倍，2.191，2.382，2.5，2.618，2.809…。由於是邪惡波，故可無限的向上延伸推論。直到5-(5)再以5-(1)為計算標準，取5-(3)的次級分割律（5-(3)屬主升段時）推論或5-(5)又是邪惡波時。或5-(5)中再細分 波出現時，只要位階分割愈細，所推論出來的密集重疊區愈集中在某一數字時，滿足點的精確度就愈高。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀

林國寶│認識波浪理論

林國寶│淺談波浪理論－波幅的特性

楊基政｜淺談台股技術分析(短中長線各期均線)