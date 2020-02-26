別人恐懼我貪婪 買黑馬股先讀熟這三套劇本

疫情蔓延下，仍有不少被錯殺的好股，是投資贏家持續關注的焦點。被譽為「市井股神」的郭勝，擬出三階段台股因應劇本，親授攻守兼備的操作策略。

「別人恐懼、我貪婪。」或許是受到這句股神巴菲特的名言激勵，對比媒體上看到的疫情擴散恐怖消息，台股至今並未受到新冠肺炎疫情的嚴重影響。不過，這種「明明有經濟烏雲罩頂，但股市卻沒有明顯殺盤」的格局，在主力等級台股操盤手的眼裡，其實，隱藏著不算小的操作難度。

被稱為「市井股神」的郭勝，最近就不斷自我提醒，即使基本面較佳且被誤殺的個股，在疫情獲得控制後，有望出現報復性反彈；但不可否認，中國製造業產能普遍運轉遲滯的狀況，對景氣絕對會有重大影響，再怎麼貪婪，現階段也該把「謹慎」兩個字放在心上。

郭勝的邏輯很簡單，在中國製造業的復工情況明朗之前，盤勢頂多就像現在，持續反覆測底的機率不小，而若疫情進一步失控，台股則有可能再度破底；因此，現階段的建議就是以「精簡手中持股」、靜待情勢明朗為基本原則。

應變劇本第一幕》疫情穩定前 持股減碼為主

事實上，在他所設定的「台股未來新劇本」中，劇本第一幕的因應對策，就是嚴控持股部位。所謂第一幕，指的是「疫情尚未穩定控制以前」。

在這個階段，減碼為主、加碼宜慎。郭勝表示，在疫情穩定前，當手中個股跌破月線、季線、半年線、年線，且反彈無法有效站穩者，都應減碼，更不宜輕率「猜底」，甚至貿然加碼攤平。

他指出，若有意逢低布局，至少要觀察主力或法人籌碼是否在低檔陸續買進，判斷該檔個股是否有機會形成底部後再定奪，「沒有此底部跡象時，不宜躁進。」整體而言，他建議持股部位最好降至整體資金的三至五成。

應變劇本第二幕》疫情受控後 啟動加碼模式

至於郭勝心中台股未來劇本的第二幕，則是「疫情見到高峰，並逐漸受到控制後」。他分析，此時大盤應該也已初步築底，「個股若是有行情，股價的反應將比大盤走得快。」也就是，在此階段，才能真正啟動「別人恐懼、我貪婪」的加碼模式。

然而，該如何判斷大盤是否有機會築底向上？郭勝提出兩大可持續留意的觀察重點。首先，是個股股價創波段新高的檔數穩定增加；其次，是在前一波大盤破底時同步跟進破底的個股，股價止穩的檔數也變多了，並且表現比大盤強勁，紛紛呈現築底後「底底高」的型態，若此，也是大盤可望在短時間內築底完成的訊號。屆時，就是可以更積極考慮逢低進場撿便宜的好時機了。

只是，危機入市也要選對股，要是該領域有競爭力，獲利佳的廠商，未來股價才會殺出重圍、獲得平反。而在郭勝的雷達螢幕中，持續鎖定的方向，是「產業發展不會因疫情停止，只不過是先放緩」的主流趨勢產業。他舉例，如5G與其帶動的人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、工業物聯網（IIoT）、雲端資料、伺服器、電動車等產業，均屬「不可能被一場疫情打斷前景」的產業。

郭勝指出，一旦大盤完成築底並重回月線之上，且型態維持「底底高」，而前述族群也開始出現輪流往上走高、創高的格局，就可持有5至7成的股票部位，但持股高成本，股價創高時，見賣訊宜停利保本。

若以他提到的5G潮流為選股方向，「領頭羊的台積電，仍是全球資金布局的台股首選。」郭勝認為，只要台積電有二％以上現金殖利率，就會吸引外資、國內壽險等長線資金買進；尤其全球普遍低利，外資更有尋覓穩健高息股的需求。因此，只要台積電股價下跌、現金殖利率提高，就會吸引外資與法人的買盤進駐，形成強勁的下檔支撐。

其他像是健策、和大、上銀、世紀鋼、世界、同欣電等個股，都是郭勝會伺機逢低布局的口袋名單。他特別指出，世界購入新加坡格芯八吋晶圓廠後，產能陡增，再加上近8年的平均配息率超過85％，若以配息3.2元計算，現金殖利率有4％，是進可攻退可守的好標的。

應變劇本第三幕》築底完成 留意大戶動向

不過，即使大盤築底完成、開始布局趨勢股，但郭勝認為仍該把握一定程度的謹慎原則，並提醒投資人，在操作上仍宜嚴守「低檔勤買回、高檔降持股」的紀律。

所謂「高檔」，是指大盤若順利轉強，在創高的前後，必須留意手中持股是否有明顯的籌碼鬆動現象；若有，且該檔個股並非自己的長線核心持股，就要逢高停利出場。若是長線核心持股，他建議可等法人、大戶都出現大賣，且股價破線時再停利。

至於「低檔勤買回」，則是當大盤在震盪中出現以下兩種型態時，可能就是短期底部浮現訊號。訊號一，當指數不破前一日低點，出現紅K或留下影線，若站回五日線更好；訊號二，盤面上比大盤抗跌、領先大盤上漲的股票在增加。

當這兩種型態出現後，郭勝會優先從上述主流產業中，挑選出法人與大戶籌碼穩定，甚至在默默吃貨的股票。「這些是優先買進的對象。」另外也會注意訊號二的抗跌股，同樣經由籌碼面，如券資比檢視，找出可能軋空、短線易漲的標的。

郭勝關注籌碼面的方式，除了法人、大戶動向，還會留意「辦理現金增資的公司」，首先是在公告增資股定價前後，融券是否有異常增加，「可能是大股東融券鎖單，這種情況的高券資比並不會出現軋空。」其次，是現金增資新股上市當天，若爆量但股價沒有大跌，是他認為很不錯的買進時機。「通常增資股上市當天的賣壓是最大的，如果股價不跌，代表大股東看好後市。」

最後，郭勝提醒投資人，金鼠年唯有做好資金控管、嚴守紀律、控制風險、精確選股的投資者，才會受到財神爺眷顧，有助你財富大躍進。

來源：今周刊

撰文：唐祖貽、林心怡

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