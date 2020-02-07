六年級理財│單身軟體工程師 拚穩健存老本

六年級後段班的Kai是位軟體工程師、單身，生活除了上班之外，最喜歡利用假期出國遊玩及攝影。隨著年紀已來到40出頭，儘管他的生活和經濟壓力沒有其他需養育家庭的同事、朋友來的大，但在新聞時常可見退休議題、電視廣告不少投資機構主打退休理財，甚至是買早餐時也可以聽到早餐店老闆與客人討論年金改革、退休金準備等。

這令Kai深思應趁現在工作穩定、薪資水平不錯的時候，開始為未來退休做準備，讓自己在退休後仍能維持現有生活品質，因此想請問理財專家有什麼樣的理財工具可用做退休理財規畫呢？

我目前在軟體公司擔任工程師，考量應該會單身一輩子，因此早早買了房子，開銷方面，除了生活必須之外，比較大的開銷包括房貸、保險以及每年二至三次的海外旅遊。

在投資理財方面，雖然我的經驗不多，不過基金和股票皆有投資過，不算陌生，只是投資時間不長，也因工作忙碌而沒有好好經營，就擺在帳戶裡，所幸金額也不大，帳上也沒虧損，打算就繼續擺著。

目前我每個月可以有1.5萬元投入於退休理財中，希望能透過投資逐漸累積退休老本，投資工具傾向以基金為主，畢竟我對於股票市場沒有太多研究，也不想花太多時間在上面，基金對我講是較方便的方式，用比較穩健的方式存退休本。

不過市面上基金產品也是琳瑯滿目，市場變化更是瞬息萬變，不知道有沒有合適的基金產品可以讓我再進一步的降低基金選擇的困擾，同時也不用常常想是否要因應市況更換所投資的基金呢？

理財健診│多重資產基金 打造安心樂退生活



文：群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠



退休理財是每個人都會面臨的必修課業，近幾年在年金改革、長期照護、少子化等議題討論熱度居高不下之下，退休理財儼然成為全民運動，而其實隨著平均壽命的延長，退休後的開銷勢必增加，因此在退休金規畫上更具謹慎，並且及早開始，才能為自己打造安心樂退的生活。

在退休理財規劃執行上，首先要先建立起正確的理財觀念，一般來講當然是愈早開始愈好，以Kai的年紀來看，正值40出頭，雖然並非自20幾歲就開始累積退休金，然若以65歲退休來做推算，Kai仍有20餘年時間可以準備，時間上還算綽綽有餘，因此也無須過於擔憂，只要能維持長期紀律投資習慣，仍能循序漸進的累積退休資產。

從投資方式及工具來看，定期定額投資基金是Kai這類忙於工作的上班族最為便利的方式。一來是透過專業投資團隊的操作，在投資複雜度及不確定性降低之下，更能夠維持長期投資習慣，而定期定額方式的好處是能降低擇時進場的困擾，平均成本並分散風險，此外，定期定額可在低檔累積單位數，待市場回穩後可展現不錯的投資效果。

在產品的選擇上，考量Kai希望採穩健理財的方式，加上退休金規劃屬於一、二十年的長期投資，建議在想盡量降低基金選擇困擾的前提下，可考慮布局多重資產基金，透過基金持有標的分散布局不同市場和資產，降低單一標的投資風險，並在適當的市場環境變化轉折時，可進行配置比重調整，有助平衡風險並以穩健收益奠定績效基礎。

以市場狀況來看，觀察金融海嘯以來，成熟與新興股市和債市之間，最多維持半年趨勢相同，之後市場便會產生大小幅度的輪動，多重資產配置由於能夠因應市場趨勢，彈性調整各資產間的投資比重，並掌握股息、債息等不同的收息來源，另一方面也能降低單一區域或單一資產投資風險。

面對市況震盪時有較強的抵禦能力，是進行退休理財規劃時不可少的配置，特別是退休理財多是長期投資計畫，期間市場難免面臨景氣更迭、地緣政治變遷等影響，因此多重資產配置實為穩健投資之道。

不過另一方面來看，投資標的過於分散，也可能錯失資產增值的機會，投資效果無法彰顯，建議挑選多重資產基金時，能進一步篩選投資策略兼顧成長潛力、收益能力以及風險管控力之基金，以在機會與風險兼具的環境下，攻守兼備。

所謂的成長潛力可朝投資標的著重於開發市場潛力股，特別是長期投資效率較佳的美股，且金融市場波動難免，布局特別股、高收益債等高息資產不僅能為投資組合鞏固收益力，其長期年化波動度亦近於公債和投等債，亦有助平衡投資組合波動。

規劃退休理財最重要的是建立正確觀念及態度，並及早規畫，依據自身年齡和狀況挑選合適的理財商品，才能更確保退休生活品質不受影響。

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