桑傑｜21世紀全方位人生規劃三策略

有一疑問：除保險外，Sanjay會建議你的客戶，在未來人生旅途中，應該要擁有的資產類型與規劃？配置的比例應該何者為宜？

當我們為一個家庭建立資產配置的時候，組合中總共需要5種資產類型：不動產、股權、債券、原物料及現金，這5種類型需要運用另類資產來保全，這一個另類資產就是保險。因為，保險的目的就是保障。

而這5種資產類型，全都需要配置在組合中。每一種資產類型各有其優缺點，沒有任何一種比較好或差。比如說，不動產這種資產，每一個家庭都應該持有一定比例，不可以過多。

另外一種資產類型——股權，也應該配置在其中，因為它的增值速度可能比較快，可以提升資產組合成長，但也需要注意這一類資產的特性，高風險、波動大，需要謹慎持有一定比例。

對於目前很多家庭而言，面臨到非常大的問題是——富資產、窮現金，亦即流動性差。每一個家庭都應該準備三∼九個月的生活開銷，作為現金存款，預防萬一某一年經濟下滑，失去工作或是沒有收入。如此能確保六∼九個月有充裕的時間尋找其他生財之道，增加資產組合的流動性。通常，配置在現金這一部分，大約占淨資產總額的4∼5％。

所以，在進行資產管理或是家庭財務管理時，最重要的環節是要確保一直有足夠的現金流，如果沒有現金流，這個家就會分崩離析、支離破碎。有2種形式的現金流必須要具備：第一種狀況，是在經濟蕭條的時候，我們會需要更多的現金流、充裕的現金；第二種狀況，當家中的長輩或是重要的家庭成員過世時，全家可能會經歷一段困難時期，直到他們找到替代現金流的解決方案為止。此刻，就是保險發揮應有的角色，創造現金；保險確保提供一代接著一代的現金流。

二十一世紀非常重要的策略

一個圓滿的財務人生，需要從2種角度與觀點來理解。一直以來，我們追求的是資產累積、資產保全、資產分配，這是每一個家庭追求的標準策略。因此，他們應該會累積資產、保存資產，也應該知道如何分配資產，這是標準方程式。

但是來到二十一世紀後，時代改變了，轉而以收入累積為優先考量。收入能夠建立資產，這一筆資產也可以產出更多收入。收入累積應該是二十一世紀追求的方向，「資產不再是關鍵，收入才是重點。因此，我們的策略應該轉為——收入累積、收入保障，而唯一能夠保全收入的商品正是保險。」

若是無法保全收入，你的資產將會貶值。因為在任何時候，只要沒有收入就必須賣出資產取得現金。因此，收入累積與收入保全，成為非常重要的策略。

第三個重要策略是——收入分配。你希望留給孩子什麼？留給孩子資產還是收入？每一個家庭最擔心的是，就算留下龐大的資產給孩子們，他們也可能會賠錢損失又或許敗光家產。反之，若是留給孩子們一份持續的現金收入，就算損失一個月、兩個月、三個月、四個月，甚至是一整年的現金收入，都不小心賠光了也沒有關係，明年還會再收到另一筆現金收入。因此，家庭可以運用的新策略是——收入分配。

若現在你有2個選項：給他們一輩子，每年50萬美元的現金收入？還是留給他們一筆1,000萬美元的不動產，而且不知道未來這一筆不動產的收益或者是報酬率是多少？你會喜歡哪一個？

我服務過的眾多家庭，通常選擇是留給孩子每一年領50萬美金，領一輩子的選項。因為就算他們浪費掉今年收到的50萬美金，明年還是有50萬美金，他們的生活品質不會受到經濟蕭條，或是生意不好的影響，可以確保孩子專注在使命上，做他們這一輩子真正想要做的事，而不是把時間精力，放在累積更多更多的資產。

桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani ★Goodwill World執行長

★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理

★榮獲五屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎

★19歲成為美國百萬圓桌MD RT最年輕的會員，共獲得十七屆MDRT成為榮譽會員，其中二屆為COT，十三屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員

★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家

★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位

★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言

授權轉載：Advisers財務顧問雜誌第368期，https://www.advisers.com.tw

譯：梁涵英