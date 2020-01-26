合作共生 監管政策對壽險行銷發展的正向影響

保險監管機構及其監管策略和方法，其初衷和行業是一致的，都希望保險業持續穩定健康發展。儘管監管機構會因應市場變化適時調整，但是初衷和目的始終如一。

馬來西亞豐隆保險有限公司集團董事經理兼CEO羅玥蘭開宗明義表示：「任何監管政策的頒布，對行業發展肯定都是有影響的」。業務人員一般對監管政策本能的反應往往是不習慣、不自由，覺得之前很多事情都是這樣做的，行業也一直在發展和成長，但隨著新的監管政策頒布，勢必會增加很多事情，妨礙正常發展。

當業務人員做到管好自己，監管環境就會寬鬆，但如果市場依然存在信用缺失、銷售誤導的現象，市場有亂象迫使投保人利益得不到保護，監管政策就會層出不窮。

監管機構和保險公司之間的關係

羅玥蘭表示，可以肯定的是，監管機構和保險公司之間的關係不是對立關係。作為公司高層管理者，相信監管機構的決策不是要代替保險機構和市場來決策，二者是「合作共生」的關係：

每一個國家的保險監管機構和保險公司發展壽險業的目標是一致的——保險公司期望行業快速、持續發展；保險監管機構除了希望行業快速、持續發展外，更注重健康發展成長，因為唯有健康發展是快速和持續發展的保證。

在行業快速發展過程中，行業和市場本身也有保險監管機構監管的需要。監管機構的監管工作，可以幫助行業建立穩定的市場環境，提高行業生產效率，減少市場波動。

羅玥蘭特別強調自己推崇適度監管。她認為適度監管就是監管機構多與市場和行業進行溝通，對市場現象多思考及多問為什麼。要以適應的思維看待監管政策，即把監管政策當做最佳業務實踐活動。如果能夠讓每一個團隊及每一個業務人員都接受這樣的思維，就不會再視監管機構及監管政策為經營上的妨礙了。

如何達成合作共生關係？

羅玥蘭在闡釋監管機構和保險機構二者合作共生關係時，提出若想快速發展，必須要有穩固的基礎，這也是監管機構所要求和樂見的經營思想，因為只有根基穩固，才能減少波動、紮實發展，並且在正確軌道上實現快速發展。愈是急於快速發展，愈要穩字當頭；穩字當頭才能紮實推進，保險機構和行業才能真正實現穩定、快速、健康發展。

馬來西亞保險業最高監管機構是國家銀行兼保險總監。羅玥蘭結合公司經營實踐，介紹了過去一年半時間裡，馬來西亞保險監管機構主要推行的新政方針和方向：革新、專業、生產力、透明度。

在此新政框架下有3項改革內容：逐步刪除營運成本限制；分銷通路多元化，希望銀行等更多通路進入保險領域；強化市場慣例和市場實踐。

羅玥蘭透過對第3項內容，即強制市場慣例和市場實踐的簡單介紹，讓大家對馬來西亞的保險監管狀況略知一二。

平衡計分卡

馬來西亞監管機構於二○一八年一月一日正式推出「平衡計分卡」制度。推行平衡計分卡是以確保消費者獲得公平待遇為目標，考察的是非銷售關鍵績效指標。它把業務人員六年佣金60％中的25％放入平衡計分卡，也就是說，過去六年時間所得中有25％是暫時拿不到的，要根據平衡計分卡中的項目考核情況決定這部分佣金領取的多寡。

考核內容主要有5項：售前是否對客戶做需求調查分析、第二年續保率、投訴狀況、持續專業進修學習時數、保單件數／首年平均保費。

羅玥蘭表示，將這5項考核內容可以視作對業務人員個人的KPI指標考核。具體考核分為表現出眾、達標、不達標3種標準。當5項表現出眾時，不僅能拿到25％原有的佣金，還能拿到額外獎勵；而對於表現達標者，就可以拿到25％原有佣金；對於表現不達標者，削減佣金，並將這部分佣金用來對不達標者的培訓費用，如表一、表二。

有關投資連結保險的監管新政

二○一九年七月一日馬來西亞實施新的「投資連結保單指南」。

在瞭解新政前，首先看一下二○○八年和近三年投資連結保險在馬來西亞的經營情況。二○○八年投資連結保險保費9億5,000萬元（馬幣，以下同），占當年度總保費25億元的38％。而二○一六年、二○一七年、二○一八年投資連結保險保費分別占到年度總保費的58％、67％與68％。

投資連結保險的最大特徵是富有彈性。保險產品因為屬性不同而保費、保障不同，而相同保障自然也有不同保費和不同繳費期限。投資連結保險因其具有隨時增減投資額的彈性，令監管機構擔心業務人員是否會如實地告知這款產品的彈性特徵，以及這種彈性背後存在的弱點和風險。

雖然可以為客戶帶來眼前短期利益，但從長期看也可能埋下保費不足以維持整個保單期限、當您最需要時保單價值已用盡等風險，所以監管機構專門針對投資連結保險頒布除運營成本限制、保費最低分配率、投資連結保險的持續保障管理3項政策。

刪除營運成本限制

在馬來西亞監管機構頒布「除營運成本限制」後，很多業務人員認為佣金會立即得到提升，但其實解除營運成本限制，更多是出於讓保險公司有更大的成本控制空間，保持更有彈性的管理；對於表現傑出的業務人員可以得到更多獎勵，監管機構在推出這一政策的同時還有第二條相關配套規定，即保費最低分配率的規定。 保費最低分配率的規定，見表三。 投資連結保險的持續保障管理

持續保障管理包括3項內容：

一是從保單銷售之初，所提供給客戶的保障期必須與保單的期限一致。比如投保人是按照活到100歲的保障來購買的，那麼保險產品的保障期也要確保保障客戶到100歲。

二是客戶購買投資連結保險時，業務人員必須提供投資連結保險保單的教育指南。

三是每年全面且及時告知客戶保單詳情，客戶保單利益的及時修改（如部分提款時），以及添加附加保單及延長保障期限等。

最後羅玥蘭表示，只要保險監管、行業自律、企業自控三者能夠有效結合，就能找到行業經營的平衡點，進而形成保險業持續健康穩定發展的良性循環。

羅玥蘭 ◆現職：馬來西亞豐隆保險有限公司集團 董事經理兼CEO ◆經歷：

羅玥蘭在壽險業擁有二十九年經驗，在她的領導下，豐隆保險成為馬來西亞最大的本地保險公司，持續壯大並在二○一六年成為馬來西亞首個本地保險公司，榮獲亞洲銀行業與金融業頒發的「年度本地壽險公司」（Domestic Life Insurer of the Year），在二○一七年及二○一八年持續榮獲此殊榮

文◎保險行銷雜誌 羽佳

授權轉載：Advisers財務顧問雜誌第368期，https://www.advisers.com.tw