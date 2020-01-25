臺灣超高齡社會將至 2065老年人口升至41.2％

工作人口是維持國家經濟很重要的一環，也是支撐國家退休金收入的關鍵。

根據國家發展委員會統計，二○一六年臺灣人口紅利開始下降。二○一八年高齡人口占比超過14％，臺灣正式邁入「高齡社會」；二○一九年出生人口低於死亡人數，人口自然增加為負。

從人口中推估來看，二○二二年臺灣總人口數呈現負成長，二○二七年人口紅利結束，二○二六年高齡人口比率超過20％，邁入「超高齡社會」，二○五四年總人口人數跌破2,000萬人。

其中工作人口驟減，老年人口劇增，二○一八年臺灣工作人口占總人口比例有72.5％，老年人口有14.6％；二○六五年工作人口將下降至49.7％，老年人口提升到41.2％。

另根據加拿大的人口預測，也有類似的情況。二○一八年65歲以上人口占總人口比例17.2％，到了二○六八年將提高到21.4∼29％；而工作人口在二○一八年有66.7％，到了二○六八年將降至57.9∼61.4％。

然而，加拿大的死亡率雖然高於出生率，但有賴於移民人口持續增加，而減緩人口老化的速度。加拿大的移民人口從二○○○年的3,070萬人，成長到3,710萬人，預計二○六八年將持續增加，中推估約5,520萬人。

雖然各國政府都在積極改善人口老化、工作人口下降等問題，不論是仰賴移民人口政策或是提出鼓勵生育計畫等，都不一定奏效或立竿見影。長此下去，支付退休金的人口減少，領取退休金的人口增加，勢必影響退休保障。故民眾應及早準備各項商業保險保障，以免年老時造成家人負擔或過著沒尊嚴的老退生活。



文◎保險行銷 盧美靜

授權轉載：Advisers財務顧問雜誌第368期，https://www.advisers.com.tw