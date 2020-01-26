每月存多少能退休？比想像的還多

若想早一點退休安享晚年，從現在起每月要存多少錢才能安心退休？財經專家表示，首先要確定一件事，那就是你設定的退休年限，預估幾歲退休和活到幾歲。以台北市平均每人每月消費支出2萬9000元為例，如果想追求更好的退休生活，每月至少要3萬元，若沒有及早規畫，恐怕將形成不小壓力。

根據勞動部統計，國人平均退休年齡約60～62歲，平均壽命約80歲，「預估壽命」減去「退休年齡」就是退休年限。若現年35歲，打算65歲退休，預估至少可以活到85歲，退休年限就是85－65＝20年。

理財專家艾蜜莉在臉書發文指出，若希望30年後退休，每個月有3萬元的生活費，每年就要36萬元，因為是30年後才會用到，因此還要考慮通貨膨脹，假設通貨膨脹率為2%，36萬x（1＋2%）^30＝65萬2090元，再將65歲到85歲的通膨後金額加總，就是退休前需準備的退休金。

接著利用Excel函數「PMT」(退休後投資報酬率,期數,現在存款,退休準備金)，「5%,65-35,0,16813047.7」，推算出現在每年需準備的金額為25萬3060元，換算成月，每個月需存款2萬1088元。

艾蜜莉提醒，及早透過投資來增加收入，是預備退休生活的不二法門，由於退休後沒有工作收入，只能靠積蓄或投資收入，因此不要從事高風險的投資行為，建議以保險、債券型基金等穩健保值的標的為主。

文章來源：艾蜜莉-自由之路粉專

(中時電子報 尉遲佩玉)