林國寶│波浪理論的數學基礎：黃金分割律(三)

文/啟發投顧分析師 林國寶

黃金比例在各波中的運用

所有數字都是黃金比例數字，也是「費氏數列」前後數字或間隔數字的比例。艾略特將這些黃金分割律運用到推動波完成後的回檔修正幅度，推動波中的三個攻擊波彼此的幅度比例及修正波A、B、C三波間彼此的比例關係。幾乎與行情走勢相對吻合(只要在合理誤差範圍都可算是符合黃金比例的運用)。主要在於市場的大多數使用者已經習慣而達成共識了，在預期心理作用下，當然對行情的預測幫助就非常大，準確度也相對提高，當然就具有極高的參考價值。經常使用，就可感覺到它的奧妙與神奇!

黃金比例運用在各波形間可分成三部份：回檔修正的黃金比例、攻擊波間的黃金比例及修正波間的黃金比例。

回檔修正的黃金比例

推動波的五波上漲第一、三、五波三波是順向的攻擊波，第二、四兩波是逆向調整修正波。修正波是對推動波作回檔修正，修正推動波的波幅，經常會以黃金比例的幅度作修正。第二波是修正第一波，第四波是修正第三波。

由於第3波是主升波段，屬於最長的一波漲勢，因此第4波回檔修正就不會太深，大約是第3波漲幅的0.382，頂多至第3波漲幅的0.5附近。

攻擊波間的黃金比例

一個推動波中的三個攻擊波間，其波幅往往會呈現黃金比例的關係。第一波出現延伸、第三波出現延伸或第五波出現延伸時，其比例間各有不同推論。

另外一種推動波的五波，與整個波幅間也存在一些黃金比例的關係。分為正常第五波與整波波幅的比例(第五波沒有出現延伸波)及第五波出現延伸現象，則第五波的幅度與整個推動波的比例關係兩種：

修正波間的黃金比例

修正波區分為鋸齒型(5-3-5)、平台型(3-3-5)及擴散三角形(3-3-5)與三角形(3-3-3-3-3)修正波。

鋸齒型修正波的C波，經常與A波的波幅等長。但在大級次的鋸齒型修正波C波，有可能是A波跌幅的0.618或1.618倍間的比例關係。B波是A波的0.618反彈波幅，有時也會形成超漲而達0.819倍附近。

平台型修正波的A、B、C三波，經常近似等幅。B波反彈幅度是A波幅度的0.618倍，有時也會形成超漲而達近至0.819。

擴散平台型修正波的C波，經常是A波波幅的1.618倍。在大級次的修正波C波通常極具破壞力，波幅有時可達A波波幅的2倍或2.618倍。B波波幅亦經常是A波幅度的1.382倍。

三角形修正波(3-3-3-3-3)屬逐步收斂型態，三角形的五波下跌中，至少有兩波與前波，或是間格波的波幅，呈現0.618倍的比例。(間格波指C波對A波，D波對B波，E波對C波)

黃金分割率經常出現在圖形的大小波形中。在做各波段上漲或下跌目標滿足點的預測，常有意想不到的準確性。對實際在期貨、股票及金融市場中進出操作的投資人幫助非常大，應經常運用比對，不但能事先精準預判，無形中也會增加自身操作上的自信，這在輔助波浪預判上是相當重要的一環。

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