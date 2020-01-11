七年級理財│每月結餘買基金 養老金靈活存

理財案例

七年級生心心在金融相關產業服務，想透過基金理財來存下一筆金額，她在美商產險公司擔任行銷部專員，每天正常上下班，與同仁互動良好，除了是上班族外，偶爾也會兼職寫稿撰稿費。因為心心在產險業擔任行銷業務工作，加上非常喜歡泰國，每年固定都會去泰國1、2次，是個快樂的單身女郎，每月5萬元的薪水，加上兼職收入，大約有6萬元，除了房貸、保費及一般雜支支出外，希望能運用結餘的資金，找個靈活的投資工具，為自己存下養老金，支應老年生活。

我的工作壓力其實有點大，需要不定時的放空自己，才有繼續工作的動力，泰國是個能讓人完全放鬆的國度，習慣每年到泰國旅遊，自己規劃行程，探訪特殊景觀，是對自己生活主要的舒壓方法。

除了旅遊，我另外還有每個月有2萬元的房貸支出，以及每月5千元的保險費支出，每月收入約6萬元，扣掉一些平常基本開銷後，剩餘資金全部存入銀行活儲帳戶，也想從中每月提撥5,000元作固定投資。

由於公司職員薪水很固定，也沒有額外獎金，我一個月薪水大約就是5萬元，所以平常努力接外稿賺稿費，一直都是以定儲為主要投資方式。但我也知道錢放銀行，利息少的可憐，根本無法靠利息生出更多可資金，為以後的養老生活作準備。

因此我想利用基金理財，有計畫性地為養老金做充足的準備，可是對於該利用定期定額，還是單筆投入，還有怎麼挑選產品或市場，著實沒有概念，不知道怎麼下手。

若是每個月保留5,000元進行投資，我從工作中接觸到的資訊，加上朋友推薦，似乎大陸市場或亞太國家股市表現不錯，雖然對財金訊息理解程度高，平常卻沒有特別研究特定市場，對於個別產品的投資風險或市況走勢不甚瞭解，到底該如何挑選哪檔基金？

理財健診│定期不定額 打造專屬投資系統



文：日盛中國戰略A股基金經理人黃上修



七年級生心心，近40歲的年紀已有多年職場歷練，每月收入6萬元，在目前來看是個還可以的數字，但扣掉基本生活費支出，每月結餘金額相當有限。

在每月的結餘資金下，希望能找到一個有自動扣款、自動加減碼、可自設停利通知功能的投資工具，建議可以採用定期不定額概念的投資術，簡而言之就是「定時定額」變化版，強調自由配的精神，可以自行決定投資方式，是將傳統「定時定額」及變化版的「定時不定額」，融合在同一個平台上。

也就是說，不管扣款金額視固定金額或不固定金額、何時扣款、扣幾次、扣多少？可依自己需求與狀況，透過差異化的條件設定，打造個人專屬的投資系統。「定時不定額」可以根據基金的報酬率狀況，按照自行設定的「比較比例」範圍及級距，來決定適合的扣款金額，達到「漲時減碼、跌時加碼」的效果，讓投資更有效率。

關於投資的基金標的選擇，心心提到的大陸，目前是個正在成長中市場，回顧2019年的陸股表現，可說是震盪較大的一年。進入2020年之後，雖然還是會經歷震盪，但預估同樣還是會有不錯的結果，畢竟現在還有很多投資者尚在猶豫進場時機，牛市通常都在這種氛圍中展開。

並且觀察大陸市場的大門持續開放中，從2020年開始，金融業的外資持股幾乎全部開放，將帶來很多正面影響。像以前以散戶為主的A股市場波動很大，跟國際股市走勢較為脫節，很多專業投資者看好的股票，當地投資者卻不看好。還有中美貿易第一階段協議簽署在即，預料也將是刺激陸股上攻的強力動能。

例如2018年陸股跌幅很大，但外資持股較高的股票跌幅普遍較少，加上2019年國際指數納入A股比重提高，這代表隨陸股市場愈開放，市場也愈顯現活力。但相較於A股在MSCI指數以及富時羅素指數中的占比，有許多的國際投資者，不論是主動還是被動投資，目前在A股還是相對較低的配置比重，這表示未來還有許多國際資金會繼續進入陸股。

延伸閱讀

七年級理財｜投資美股ETF 一年只做兩件事、5年獲利300萬元

七年級理財│理財新手買基金 從興趣找投資標的

七年級理財│小資女擁抱ETF 拚穩定現金流