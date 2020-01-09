中東戰雲起 金價飆新高！投資人該不該買？

在中東戰爭一觸即發之下，避險資產黃金於8日漲破1,600美元，創2013年、6年以來新高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表看法指出，伊朗對美國採取報復行動，美軍駐伊拉克空軍基地遭到多枚火箭襲擊，美國總統川普正監察相關報告。此消息傳出後，國際油價飆升3.5%至約65美元，國際金價也飆漲1.9%，突破1,600美元。

「黃金是理想的避險工具，加上美國經濟增長疲弱，利率進一步下調，降低了持有黃金機會成本，美元走低也利於金價走勢，」瑞銀財富管理投資總監辦公室維持今（2020）年黃金目標1,600 美元。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡則表示，2018年初開始強勢美元，今年美元將面臨下行風險。他說，聯準會將持續擴張資產負債表，為美元帶來豐沛的流動性，預期美元指數〈DXY〉在2020年間有可能下跌約5%。

陳太齡分析，美元指數下滑原因，在於美國聯準會擴大資產負債表，增加全球美元流動性，且隨全球經濟指標回升，美國相對於其他地區的經濟表現，不再一枝獨秀；此外，美中貿易緊張局勢緩解，預期將會壓抑美元的避險特性及需求。

黃金投資宜分批買進，1,450～1,500美元是買點

中東情勢緊張，台銀黃金交易員觀察，近期將持續圍繞在美伊戰爭議題上，金價波動會比較大，8日金價突破1600美元，來到1,611美元高點，接著再拉回1,600美元以下，隨著國際政治風險的議題，金價波動較大，投資人應審慎以待。

台銀黃金交易員認為，接下來若美國和伊朗發展和緩，金價將會有技術性修正，但中長期來看，對於金價看法仍是偏多。

至於金價是否有機會再向上突破挑戰1,700美元？台銀黃金交易員認為，需要更多消息面刺激，美國聯準會今〈2020〉年迄今仍維持利率不變，除非中東情勢惡化、美中貿易協議破局，金價才有機會挑戰1700美元。

目前看來，金價在漲多之後，若中東情勢和緩，金價可能會稍作休息，預估今年金價會落在1450至1700美元區間，1450美元，會是今年的金價低點」。

然而，台銀黃金交易員也提醒，「最近金價漲多，長線布局的投資人，不要單筆敲進，建議在金價技術性拉回的時候，分批進場會比較好。」

去〈2019〉年12月金價低點約在1460、1470美元左右，今年1月之後，就從1500美元開始起漲，「金價落在1450至1500美元，都是不錯的進場點。」

金價後續漲不漲，觀察3個指標

一、黃金避險需求是否持續？

法人分析，美股持續強勢刷新歷史高位，黃金也少見的同向上漲，原因在於避險需求仍高，經濟前景的不確定性，使投資人對股市上漲抱持謹慎樂觀態度，作多股市同時進行避險。

此外，美中貿易協商即將進入更難以克服的智慧財產權談判、英國無協議脫歐風險、以及中東地緣政治風險等，也使黃金避險需求熱絡。

美伊衝突避險需求帶動短線金價急衝，若衝突持續升溫，黃金仍有上漲空間。但要留意的是，黃金對地緣政治風險的反應較為及時，一旦衝突降溫，金價將會快速回落到原上升軌道，手上有部位者可續抱觀察，空手者追高宜慎。

二、實質利率是否維持下滑趨勢？

以過去30年數據統計，12月到次年2月為黃金傳統旺季，其中又以元月表現最佳，高盛證券等金融機構均預測黃金目標價會來到1600美元，而此目標價也於1月8日正式突破。

法人指出，實質利率是影響貴金屬中長期趨勢最重要的因素之一，若實質利率持續19年的下滑趨勢，將有利於黃金表現。

三、強勢美元是否扭轉？

強勢美元是否扭轉也是觀察的關鍵，因黃金都是以美元計價，價格表現通常與美元呈反向關係。

法人分析，依過去循環性來看，美元指數的多頭約時7年、空頭則約8年，此波多頭循環可望在2020年迎來轉折。

從經濟面來看，美元通常在全球經濟走弱時表現較佳、景氣走升時表現較弱，多國經濟數據在近期已有逐漸落底跡象，一旦景氣反轉上揚，美元指數可能相應走弱，利於黃金等貴金屬的表現。

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