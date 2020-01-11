拒當「下流老人」！日本財規師建議你這樣做

你聽過「下流老人」這個詞嗎？這可不是罵人的話，而是2015年時由日本社會學者藤田孝典所提出來的。人口結構高齡化是全球性的考驗，根據世界銀行數據顯示，日本是人口老化最嚴重的國家，因此難免會產生許多社會問題。

而「下流老人」這個詞的意思，就是指日本近年來出現大量過著中下階層生活的老人，他們可能過得很貧窮、也得不到完整的照護，幾乎可以說是生活在社會底層的人，而這樣的群體近年在日本可以說是以非常大規模的數字成長中，若是政府再不提出有效的解決方式，這個情況在未來只會越來越嚴重。

對於台灣來說，其實這樣的現象也正在逐漸變嚴重當中，因為我們人口老化的速度是全球最快的，再過不久，也會有大量「下流老人」的問題需要去面對，再加上台灣不婚族越來越多，少子化的情況下，逼迫每個人都必須先提前為自己的老天年生活做準備。

到底要如何因應？日本財務規劃師廣木智代認為，若是把目標從「下流老人」變成「上流老人」，這真的實在太不切實際了，不如把目標設在「中流老人」上，會務實許多。而實際的作法可以怎麼做？他也提出以下8個簡單的原則：

1.節約節省

2.固定儲蓄

3.貸款在退休前繳完

4.小孩教育不需花費太多

5.學習投資

6.檢視現有的保單規劃

7.設定可花費預算並不要超過

8.雙薪家庭累積資金

其實除了以上8點，你也可以盡早認識社會保障資訊，多多了解政府長照政策，以備不時之需。此外，更重要的就是要先為疾病與長期照護做準備。

有人說：疾病是「下流老人」的入口，一旦病倒，後續的照護費用就是一個大黑洞!有許多人在青壯年時存了一筆積蓄，以為可以好好養老，但只要一不小心發生意外事件，很容易就會打亂自己規劃，導致後半生無法好好善終。

如果有這樣擔憂的朋友，不妨可以趁早準備，參考市面上一些針對銀髮族、退休生活的規劃保險，讓自己的後半生更有保障。

現在起也好好思考未來想要過著怎麼樣的老年生活吧!然後一起來從年輕的時候就開始規劃，如果一昧地依賴政府年金制度，若到時候出了問題真的會讓你悔不當初，建議趁著年輕還能賺錢的時候，在健康、財務、心理層面上都要提早做準備，才能讓自己老的時候一樣可以活得開心、活得健康喔！

文章來源：好險網

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