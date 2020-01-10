台股2020年如何投資？選股秘訣就在這

在全球景氣溫和擴張下，投信法人持續正向看待台股，不過，選股仍是2020年的勝出關鍵。

日盛首選基金經理人林佳興表示，美國經濟數據表現不錯，使得新年度原本就充滿多頭氣氛的股市更加旺盛。台股方面，可留意營運谷底已過且中長期營運樂觀族群，產業方面，蘋概、AI、HPC、Server、去美化概念、5G、聲學、生技、食品等概念股皆可關注。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預期台股第一季仍有機會再創高，建議逢低布局2020年具有題材性與成長性的族群與個股。看好五大選股方向：一、持續看好半導體族群；二、5G進度積極且提前，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；三、車用電子及汽車電子化趨勢持續；四、傳產：看好部分塑化股、水泥、不鏽鋼、航運與選前政策受惠；五、高股息殖利率兼具成長性的次族群。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，經濟與股市前景看好，惟產業表現仍呈現差異化，因此選擇長線趨勢產業與個股至關重要。

姚郁如表示，主要焦點仍放在電子產業，特別是半導體相關，全球主要國家持續推動5G與物聯網，將持續推動伺服器需求，加上5G手機需求增加，預估2022年全球5G手機出貨量可達7.5億隻，晶圓代工總營收可望成長2成，而在大陸去美化趨勢中，IC設計佔比高，台灣相關廠商將受惠。此外，自動化、電動車以及散熱裝置等長期發展潛力亦持續看好。

在非科技股方面，2020年奧運商機可望帶動製鞋業產值持續成長，全球運動鞋龍頭商將為主要受惠廠商，台灣製鞋代工廠因產能陸續移出大陸，亦可望受惠品牌客戶訂單移轉，營收成長將高於產業成長。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，台股機會將百花爭鳴，半導體高階進程進展與5G相關的推展，都將成為推動台股科技相關產業持續成長的重要動力來源。包括：iPhone新款將加速改變蘋概相關產業供應鏈的進展、Mini LED相關以及遊戲產業相關受惠族群，都有表現機會。

富蘭克林華美投信表示，展望2020第一季，台股投資策略仍建議選股不選市，科技類股仍是主流，看好包括5G應用、半導體、IC設計、印刷電路板PCB、網路通訊、醫療及金融類股等持續良性輪動，則後續觀察是否持續由科技、電子股領軍向上，建議投資人不妨伺機汰弱留強，並逢低布局趨勢股或強勢類股，或採用定期定額布局台股基金。

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