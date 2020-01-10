總體經濟有助支持股市向上  正向看待台股

台股站上12,000點，投信法人指出，總體經濟有助支持股市向上，評價面處於合理水位，惟個股與族群表現差異大，選股仍是決勝關鍵，建議持續布局具長線題材產業。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，全球經濟成長持續受到中美貿易影響，不過在2019年低基期以及各廠商積極調整生產線及製造地後，預估2020年市場能夠恢復正成長。另外，全球PMI製造業指數以及存貨銷售指數都有觸底的情況。目前台股本益比約為18倍，股價淨值比約為1.75倍，評價面合理未過熱，在景氣溫和擴張支持下，持續正向看待台股。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預期農曆年封關前台股成交量不易放大，但下跌空間亦有限，主要在於基本面進入財報與科技新產品發表前的空窗期，有利作夢行情開展。另外，預期2020年第一季經濟數據可望回溫，因此預估農曆年前台股仍將是高檔震盪格局，指數也許高點不多，但資金行情下，低檔也將容易出現低接買盤，預期是個股表現的盤勢。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線上經濟基本面看佳並無變化，但因國際消息面因素影響，使類股漲多有整理拉回壓力，年節將至，又傳出美國攻擊巴格達的消息，市場資金浮動、匯率走強關係，也可能使短期資金轉向挑選具現金收益類股，如金融股、消費娛樂類等做短線停泊，後續可觀察台股市場資金動能與選後投資氣氛是否依舊。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，預估台股持續受惠5G趨勢及貿易戰轉單效應，加上半導體景氣可望落底改善，同時又有蘋果新機銷售優於預期等基本面利多，將維繫台股多頭格局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在資金面充沛、補庫存效應及科技相關產業成長前景可期等因素，都是支撐台股的主要動能。另一方面，包括：近期在中美貿易協議接近完成簽署，及近期部分產業因先前庫存降得太低、庫存回補拉貨現象等的現象，都是近期支撐台股的重要因素。

展望後市，廖哲宏表示，包括5G和手機相關題材都將延續去年的議題。今年第一季半導體淡季不淡現象明顯，CES展新的產品趨勢有機會成為今年的新亮點。另一方面，近期拉貨回補庫力道明顯，預估此效應也將支撐科技股延續去年的主流趨勢不變。方向上主要可留意先前修正的個股及報價上漲的產業。

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