善用智能理財平台 破除三大迷思

全球各國幾乎都面臨「人口快速老化」的問題，退休理財成為民眾關注焦點，很多民眾對於投資理財沒有概念，害怕跨出第一步，遲遲未進一步進行退休理財規劃，投信法人表示，其實只要掌握「分散風險」、「善用工具」兩大關鍵，並避開理財常見三大迷思，退休理財並不難。

許多民眾遲遲未著手進行退休理財規劃，常見原因不外乎「投資理財太難了，不知從何下手」、「薪資太低，扣除日常所需後所剩無幾，難有資金再投資」、「投資反而有可能賠錢，不如不投資」等。

元大投信AI智能退休研究團隊強調，其實在主管機關推廣下，許多投信投顧業者陸續推出智能理財平台，不僅規劃多項功能，更有助投資人降低入門門檻。例如元大投信除原有的元大ETF-AI智能投資平台外，近期更將推出元大指享退方案，可根據投資人風險屬性，量身訂做投資組合，並提供多元下單機制，投資組合標的選擇高達近100檔，除基金、ETF外，更有市場唯一的ETF連結基金可供選擇，提供「一站到底」的完整服務，即便是新手投資人也可快速入門。

而沒有足夠資金再投資退休的問題，投信業者表示，由於大型權值股，股價通常不低，確實讓許多小資族裹足不前，但其實透過定期定額，即便小額也能進行退休理財投資，目前市面上定期定額多以每月新台幣3,000元為門檻，有些業者或特定專案會再降低門檻，例如台中銀證與元大投信合作，推出每月最低只要1,000元，即可定期定額ETF，方便小資族在有限的資金中，仍可進行理財投資的長期規劃。

害怕投資不賺反賠，是許多民眾未積極投資理財的原因之一，元大投信AI智能退休研究團隊表示，「先求不傷身、再求療效」是正確觀念，不過不需因噎廢食，尤其隨著資產管理業的日益發展，已使投資商品多元化，相較過去強調「投資商品」，現在更著重「多元的投資組合」，尤其做為長遠退休理財規劃，更不能將投資標的過度集中，才能分散風險，建構穩健的退休投資組合。

另外，「未能持之以恆」也是投資人虧損的常見原因，以歷史數據來看，定期定額投資「元大台灣50 ETF」平均達六年以上，投資人較有獲得正報酬機會。若利用定期定額追求「長期效果」，透過長期攤平購入成本方式，有機會藉時間效果創造出累積財富的可能。

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