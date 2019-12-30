2020年星座與投資理財運勢

白羊座｜名利雙收年 努力創造自我品牌

守護星加入了七個世紀出現一次的奇特天星陣容的2020年，對於白羊們而言，2020年的精采將會遠遠勝過「愛麗絲夢遊仙境」。由於這個奇特的天象出現在事業宮位上，因此事業容易成為流年焦點。而只要聚焦，就有機會營造預期中的成就。

土星將於3月22日進入白羊們的人脈宮位，雖然容易帶來人脈壓力，卻也凸顯出白羊們容易因而提升了人脈的層次與格局，那是一種自我肯定與轉變，就從向上鏈結開始。

2020年的另一個獨特現象，那就是白羊容易將精力專注在事業運作領域，並且可以忘情地「大幹一場」。有一種說法十分貼切，那就是「成功不必在我，而功力必不唐捐」。

另外要提醒的是，事業上的重要事務與抉擇最好避開下列三個日期，那就是1月11日、6月21日與7月5日。正財運勢不如偏財運勢，而偏財運勢又和事業結合在一起的2020年，代表商業與業務行銷白羊有機會為財富創造亮眼佳績。

換個角度來說，這是個名利雙收之年，而名又強過於利，因此創造自有獨特品牌刻不容緩。對於一般白羊來說，那就是考取證照了。投資求財，宜以強勢股為標的，3C通訊概念股值得著墨。

金牛座｜積極拓人脈 大利向外追求發展

這是個大利向外求發展的流年，只因為貴人在遠方。超世紀的大天象出現在金牛們的驛馬宮位，代表行動力容易獲得展現，也象徵學習的機會需要掌握與安排，因為生命中的貴人籌碼盡在其中。年度關鍵星盤中，天王金牛合相水星，也釋放相同的訊息，金牛們宜積極走出既有的領域，廣結善緣，用最簡單的方式積極拓展人脈，可望為木星進入事業宮位的2021年做好準備。

守護星將於5月13日進入逆行狀態，屆時需要謹慎把關的將會是財利運勢，這個時候最需要堅持的應該是自己生命價值的肯定。土星將於3月22日進入金牛們的事業宮位，那是一種壓力與挑戰的開始，只不過那是一種測試，因為7月2日土星會再度回到學習宮位，金牛們有機會喘口氣整軍備戰。年底，土星將會和木星亦步亦趨地進入事業宮位，屆時金牛們就有機會大展身手。

不怕漲，不怕跌，就怕不漲不跌。這是股市名言，卻也是金牛們2020年的財運寫照。整體而言，財利運勢趨於正向，膽大心細是贏家心法，設妥停利與停損點，並且確實執行容易營造多賺少賠的績效。

雙子座 ｜ 偏財運搶眼 企業經營大有斬獲

資源宮位上的「四星連結」超世紀天象，雙子們即便不是搭順風車，也會是擦邊球的受益者。換個角度來說，這就是所謂的「貴人相助」，並且是暗貴人。不過需要提醒的是「水逆」的影響。2020年有三次水逆，第一次於2月17日至3月10日之間，出現在事業宮位上，第二次是6月18日至7月12日於金錢宮位上，第三次則是10月14日至11月4日出現於家庭宮位上，以上這些時間雙子們對於這些領域上的事務運作，恐怕必須以謹慎的方式面對。

另外值得提醒的是，兩次的「半影月食」和一次的「日全食」，由於都出現在雙子座上頭，攸關日後運勢旺衰的重大抉擇，無論如何都要避開這些日子（前後兩天），分別是6月6日（半影月食）、11月30日（半影月食）和12月14日至15日（日全食）。

偏財運勢十分搶眼，對於企業商務雙子而言，這是個千載難逢的賺大錢流年，不過重點將會落在如何在企業經營策略上實現。

對於一般雙子而言，代表的就是合作，否則再多的錢也會是過路財神。投資行星氣勢亦佳，標的宜以通路概念為佳。6月13日至25日投資宜謹慎，多觀察，少動作為宜。

巨蟹座｜學習成長年 樂觀看待每件事物



這是個貴人磁場超級旺盛的一年，不過最大的貴人還是自己，因為所有生助力量都來自巨蟹們對外的呼喚，也就是所謂「付出什麼，就會回收什麼」的定律。春分盤上的超級四星連結，釋放了這個訊息，告訴巨蟹們需要換個方式面對生活，由內而外的喜悅，容易獲得由外而內的資源，就從學習綻放微笑，主動讚美開始。

有意思的是，學習宮位上有了「學習星」的造訪，這是個典型的學習成長年。

重點是，這股學習的能量來自生活，來自於周遭，不需要專業大學問的大費周章，說穿了就是歡樂過生活，樂觀看待每一件事物。另外值得提醒的是，2020年有三個日子需要謹慎面對，那就是1月11日與7月2日的是「半影月食」，以及6月21日的「日環蝕」。由於都和守護星有關，因此有必要妥善管理情緒。

對於薪水不滿意的巨蟹們，這是值得正視轉換跑道機會的流年。超世紀的四星連結對事業宮位上的正財星，釋放出強大的合相能量，象徵這一年有機會加薪，同時提醒巨蟹們該更換經營事業心情環境。由於偏財運勢並不理想，妥善理財，投資求財宜提高風險意識，創業之舉稍安勿燥為宜。

獅子座｜設定好目標 辛勞換得豐碩成果

這是個容易成功的一年。就天星分布狀況觀察，辛苦肯定不會少，不過辛苦所獲得的成果將會是豐碩的。換個角度來說，2020是個值得努力的流年。很多時候，機會都是在積極運作的軌道上出現，而生命價值也容易因此獲得肯定，重點在於是否設妥明確的目標，而這是木星和火星會相的結果。

坐而言，不如起而行。當理想有機會實現的時候，當夢想可以成真的時候，行動與落實成為了必須。於是，just do it成為了貼切寫照，並且在海王星的合相助益下，圓夢的過程是療癒的。不過需要提醒的是，由於此種龐大的宮位能量，容易讓人透支體力而不自覺，於是健康管理也就成為了流年運勢中的另一項功課。

偏財磁場頗為活絡的2020年，獅子們的收入方式不應該受到局限。工作運與服務宮位出現正向連結，代表財利有機會透過專業的方式獲得積累，同時也象徵以制式化的方式營造投資財富。對於實務面而言，那就是「做好服務，不怕沒有業務」的好口碑經營法。對於股市投資求財而言，則是設妥區間確實執行，該買該賣毫不猶豫。

處女座｜理想創業年 勇敢冒險創造市場

年度關鍵星盤中，世紀超級天象出現在處女座的愛情宮位，此超世紀四星連結所釋放的巨大的能量，讓處女們體驗的不只是愛情，而是生命的精采，創造出來的生活驚豔。正所謂「可以卓越，就不該選擇平庸」，既然天星提供了如此豐沛的磁場，處女們就該為自己創造個美麗的2020。

不過在守護星逆行的時段，處女們還是謹慎為宜，以免創造了科學怪物出來。水逆時段與趨吉避凶範疇如下：2月17日至3月10日，健康運宜用心。6月18日至7月12日，謹慎面對公眾事務。10月14日至11月4日，謹言慎行，避免禍從口出。

以運動家精神和呵護愛情的心情面對事業，有機會營造預期中的名利雙收。事實上，這是理想的創業年，用追求愛人的心情與策略，成功機率頗大。人是英雄，錢是膽。當賺錢機會出現時，不只是欣然接受，市場是創造出來的，個人的最愛會成為市場的期待，於是「柳成蔭」的故事就這樣展開。重點在於，需要冒險精神與縝密規劃。木星、火星、冥王星和土星四星匯聚，進可攻，退可守，就是這樣的意境。

天秤座｜亮麗大轉身 購買不動產好時機



火星、木星、冥王星和土星四星連結，超強的能量值得珍惜，姑且不論這個700年左右出現一次的天象，對於天秤座而言，卻是千載難逢的翻轉運勢好機會，下半輩子就靠這一次了。而這樣的流年，就是天秤們為自己構築舒適幸福的安全堡壘的大好時機，有意購買不動產或換屋的天秤座們，掌握住機會展開行動，不但好宅可望覓得，價錢也將會十分漂亮。至於想要讓整體運勢出現亮麗大轉身的天秤們，住宅環境與布局十分重要，新的感覺將會創造新的生命。

家庭宮位的火星合相資源宮位的金星，代表貴人明顯，相助的氣勢更加有勁。而家庭宮位上的木星也合相工作宮位上的海王星，代表順勢而為有機會營造一片柳樹林。至於家庭宮位上的土星合相婚姻宮位上的太陽，則透露出大好成家的訊息。

財富星會相木星，這一年的投資求財有機會以榮景式的方式呈現，股市投資求財宜鎖定強勢股，並且密切關注國際財經政局的動向。偏財宮位的金星透露出一個訊息，那就是放鬆心情，做該做的事，商務買賣與行銷多加把勁，預期中財富有機會獲得營造。

天蠍座｜急速翻轉年 善用人脈向上鏈結

你是誰，比認識誰，重要多了。因此抱持廣結善緣的心情，努力經營「被需要」的能量與機會，將會是天蠍們在2020年必修的功課。從天星角度觀察，火星、木星、冥王星和土星的「四星匯聚」超世紀天象，出現在天蠍們的人脈宮位，這是一種有機會向上鏈結的訊息，也就是要和比自己更成功，更優秀的人交朋友。也就是此種「超世紀會相」的天象，對於天蠍座來說，2020成為了急速翻轉年，並且是由外而內的翻轉，天蠍們接收了此四大超強能量行星所提供的人脈營養劑，並且善加運用，生命將獲得翻轉，反之那就是暴殄天物了。

值得一提的是，由於這個人脈宮位同時也是學習和旅遊的宮位，因此抱持學習的心情容易接獲生命成長的訊息，讓每一天都像旅人一般，所有的事物都是新鮮的，有意思的，2020將會是個精彩幸福年。

人脈宮位的活絡，對於事業經營是好事，不過對財務管理卻是值得提醒的劫財事，因此這是需要妥善管理錢財的一年。投資運勢依舊理想，這是短線運作的流年，財利標的容易落在民生消費概念股上頭。

射手座｜卓越爆發年 金錢宮位能量超強

生命真正的價值不是長度，而是在於做了多少突破，以及發揮了多少影響力。不論是突破，還是影響力，都需要驅使行動的動能，也許是金錢，不過更多的原因是企圖心與自我卓越感。對於射手座而言，2020就是這樣的流年，「超世紀四星匯聚」的天象除了提供「財利運勢」的爆發，同時也活躍了射手座的自我核心價值感。這是最適宜設定人生目標與事業目標，讓自己更卓越的時機點，最重要的是可以輕鬆落實與達成，因為驅使行動的動能獲得了極大的引動。

有句經典名言值得人馬們參考，那就是「你飛或不飛，風口都在這裡；你變或不變，世界都在改變」，尤其是「超世紀四星連結」合相金星的2020年，射手們想不爆發、不卓越都難。

射手們可以大聲疾呼「我要變有錢！」因為願望可以成真。雖然有錢不是「變」出來的，而是努力積累起來的，不過金錢宮位的超強能量，讓射手們的財利運勢容易以順遂的方式呈現。商務企業射手與其和市場競爭，不如和自己競爭，守紀律，建立口碑與信任為先。其餘射手的投資也以務實為佳，傳產概念標的值得關注。

魔羯座｜投資運勢旺 著重創新引領市場

12年一次魔羯年，展開序幕。而這一次的魔羯年很特別，在流年關鍵星盤上木星合相火星，同時也和超世紀會相的土星與冥王星相遇，這是個超過700年才出現一次的偉大天象，而魔羯座正巧是這個超世紀天象的主人。

對於事務的執行，魔羯們大可展現魔羯的執著，對事不對人，以按部就班的方式落實每一個計畫上的階段策略與目標。對於人事方面的事務，則以謹慎與謙虛的模式互動，三人行必有我師，即便是吹牛打高空也需要給予崇拜的回饋。

換個角度來說，與人有關的事務，或是平日展現出來的生活態度，愈輕鬆愈理想，可以是一種與世無爭，也可以是無欲則剛的超然型欣賞與享受，貴人籌碼也將因而獲得積累。整體而言，如果有遠大的願望，今年無論如何都要實現它。

金錢宮位磁場雖然不盡理想，不過投資宮位卻出現超強能量的照拂，這是個有利可圖的流年。企業經營宜著重在創新與引導市場，一般魔羯則有機會賺取斜槓財富，就從參加學習課程提升專業開始。股市投資求財，宜以短線為主軸策略，強勢股為主要標的，順著國際財金政局趨勢運作。

水瓶座｜心想事成年 按部就班實現夢想

2020是水瓶守護星回歸年，此種29年至30年一次的盛事，出現在春分的次日（3月22日），值得水瓶們慶祝。土星是個循規蹈矩的行星，由於具有傳統與按部就班的特質，因此在這守護星回歸年，水瓶座有機會藉由步步為營與按部就班的策略，把最想實現的夢想逐一圓滿完成。

在流年關鍵星盤中的土星合相太陽，於是最為理想的旺運策略將會是和老朋友相聚，歡談過去之餘，有機會找到新的商機與人脈生機。同時也建議和比自己年長的人交朋友，除了讓自己成長外，有極大的機會營造向上鏈結人脈的管道。「超世紀四星連結」天象出現在水瓶座的「心智宮位」，因此除了因為土星而讓2020成為水瓶們的「成熟轉變年」，同時也會是一種具有超級能量的「心想事成年」。這個時候，水瓶們要做的是大膽設定目標與計畫，為下一個30年好運做好準備。

投資運勢十分理想，這是個有利可圖的一年。水星和天王星的合相，等於是投資行星與田宅能量的共鳴，對於投資求財而言，代表的是，傳統的策略較為理想，而傳統概念股也容易營造預期中的財富。

雙魚座｜貴人運活絡 主動營造廣結善緣

2020是個有意思的流年，因為行星都喜歡窩在一起。在流年關鍵星盤中，火星、木星、土星和冥王星就聚集在雙魚座的社交宮位上。對於雙魚座而言，這是個人脈充沛的流年，代表的自然是貴人氣勢活絡，於是廣結善緣成為了今年的重點功課。想想看，此種「超世紀會相」的天象700年左右才會出現一次，按照這個理論推演，則在這一年雙魚們應該會遇到超級重量級的貴人才是。

生命是美妙的，過程是精采的，不過還是需要過生活的人主動掌握與營造。對於雙魚座而言，2020年的主場在社交人脈，還有流年關鍵星盤中的水星出現在雙魚們的本命宮位，這也將會是個理想的學習年，學習不是為了提升專業，而是活絡生活的精彩度。祝福雙魚們有個豐富而美麗的2020。

商務買賣和企業雙魚們，這是個有機會將事業觸角延伸到海外的一年。已然經營海外的雙魚老闆，則建議讓事業以多元化的方式改變，因為可以讓海外的錢自動流進來。投資宮位出現記憶的訊息，代表方式與策略宜參考過去的經驗法則。值得一提的是，宜格外規避「有面子，沒了裡子」的現象。