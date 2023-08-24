外匯探搜｜歐元基本面疲弱 日圓靜待進場

今年以來，美國經濟下行疑慮逐漸消散，第二季經濟成長高達2.4％，遠高於去年12月市場預期的0.5％，亞特蘭大聯邦準備銀行GDP模型更是預測第三季美國經濟成長高達5.8％。向來美國景氣表現優異，全球就雨露均霑，資金轉向非美資產，風險偏好升溫，美元則相對走弱。

然而，今年匯市投資環境難與過往相比，其主因在於通膨與利率環境無法比對任何一段歷史，疫情封城導致供需失衡，疊加中美貿易戰引發供應鏈挪移造成物價上揚，雖目前各國消費者物價指數年增率（通膨率）已在下行路徑，然而烏俄戰爭導致大宗商品供給吃緊，令市場擔憂商品價格上揚造成後續二次通膨風險。

美國經濟逆風突圍，歐元多頭行情告一段落

綜觀美國以外的國家景氣，除歐洲國家繼續面臨衰退風險，中國大陸則面臨房地產危機令第三季成長面臨保5％挑戰，人民銀行積極降息救市，人民幣走弱則帶動亞系貨幣競貶，以保持出口競爭力。上半年美元弱勢來自於較晚啟動升息的歐系國家加速貨幣緊縮，歐洲利率向上，使美歐利差收斂，因而壓抑美元走勢，但目前歐洲景氣面臨逆風，迫使歐洲央行緊縮政策往中性靠攏，美國經濟數據持續優於歐元區，之前美歐利差收斂帶動的歐元多頭行情將告一段落，但下一波利差行情則可關注日圓的發展。

8月日本利率雖上揚但遠不及美債利率走升的力道。8月美國經濟數據優於預期帶動美國10年期公債利率創16年新高，美國與日本10年期公債利差擴大至九個月新高，7月底日本央行（日銀）的貨幣政策調整造成股債匯市下跌的局面。7月28日日本央行利率會議維持政策利率在-0.1％，10年期公債殖利率目標控制區間仍為±0.5％（截至8/23為0.673％），但稱其僅作為參考，不嚴格限制。

另一方面，日銀計畫10年期公債利率區間於0.5％至1％啟動購買日債，因此市場認定1％為新的央行利率容忍上限，利率上行風險導致日債標售需求清淡，投資人觀望氣氛濃厚。日債空頭壓力迫使央行不得不加大購買日債，從7月28日政策調整以來，日銀兩度非計畫性購入總額7千億日圓公債以減緩債市波動。據估計，若日銀持續目前購債操作，2023年購債總額將成長12％，而目前日銀總資產已創新高，代表日本量化寬鬆的局面尚未轉變。

然而，政策發布至今日本10年期公債殖利率創九年新高，殖利率曲線幾乎全面向上挪移，長天期債券的上升壓力在日本經濟及通膨回升的環境中更為明顯。日銀本次政策調整更具操作彈性，預計10年債利率將逐步往1％邁進，央行購債壓力將逐漸降低，短線量化寬鬆對日圓的衝擊亦將緩和，日圓空頭壓力有所舒緩。而日圓多頭行情則取決於物價的前景及日銀貨幣政策的挪移，釋出放棄殖利率曲線控制（YCC）計畫將是日圓中長期重要轉折點。

日銀貨幣政策調控時機，將牽動日圓表現

日圓基本面正向，靜待短線債市波動消化政策調整後再進行布局展望下半年匯市，中國經濟下行風險將連帶影響亞洲及歐洲貿易活動，預計下半年美國與中國、歐洲、亞洲經濟差異將擴大，而經濟基本面差異將繼續支持強勢美元格局。此外，中國地產危機及高利率傳導至信貸市場緊縮的壓力則為美元提供避險需求。

本波強勢美元環境，預計日圓後續表現相對突出，中長期轉折點須關注日銀政策的調控，而政策調控則取決於通膨展望。就目前而言，繼日本春季勞資談判薪資創30年以來最大漲幅後，厚生勞動省8月18日宣布提高最低時薪，本次的調升為45年來的最大漲幅，薪資成長的正向循環搭配超額儲蓄將提供日本經濟後續動能，日圓基本面正向，靜待短線債市波動消化政策調整後再進行布局。

（文／中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心）

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