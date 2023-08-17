外匯探搜｜澳幣被超賣

受到經濟數據疲弱、通貨緊縮以及中國房地產危機影響，澳幣兌美元已大幅走弱至0.65下方，測試6月的最低點0.6458。澳幣從7月中旬的近期高點0.6895急遽下跌，顯示在技術上已呈現超賣。



澳洲央行（RBA）在8月初維持政策利率不變，並在聲明中坦承服務業的通膨持續令人驚訝。然而，澳央更關注消費疲軟，在7月28日發布的最新零售銷售數據顯示，6月較前月下跌0.8％。



澳央8月1日的政策會議紀錄顯示，在關鍵利率維持在現行水準的情況下，央行認為通膨率回到2％～3％目標的路徑可靠，這暗示進一步緊縮政策的門檻可能更高。8月會議紀錄顯示，央行委員會討論了提高現金利率的問題，但決定按兵不動，理由是其累計升息四個百分點，已使經濟開始放緩。



在通膨方面，第二季度消費者物價指數（CPI）年增率的意外下行，可能是澳央決定不連續二次升息的因素。隨著CPI年增率平均值從第一季度的6.6％放緩至第二季度的5.9％，企業遠期訂單、招募廣告和消費者失業預期等前瞻性指標也表明就業逐漸疲軟。



與此同時，儘管抵押貸款成本較高，住宅數據仍持續強勁，澳央表示，這是支撐消費的一個因素。因此，法國巴黎銀行財富管理認為，現在斷定澳洲已達到最終利率還為時過早。



法國巴黎銀行財富管理認為，儘管美元兌大多數貨幣已突破今年迄今的低點，但隨著美國通膨數據持續寬鬆，聯準會將暫停升息，美元在中期內可能走弱。此外，美國經濟動能的任何疲軟表現，特別是勞動力市場或通膨數據的疲軟，都可能會推動美元進一步走軟。



法國巴黎銀行財富管理強調，澳幣兌美元是在看跌美元觀點之下，一種有吸引力的交易策略。就現在的價位來看，澳幣價格低廉、部位較少以及中國刺激措施有助於推動下半年經濟復甦。



此外。由於外國直接投資流量轉為正數，同時經常帳戶保持順差且投資組合持續流入，澳洲的國際收支平衡在第一季度有進一步改善。



從估值的角度來看，澳幣兌美元匯率較10年平均水準低約13％。根據法國巴黎銀行財富管理的長期公允價值模型，澳幣兌美元的估值為0.77，目前匯率仍然低於此水準。



短期內，中國的任何財政刺激政策都可能主導澳幣的走勢。一旦宣布任何進一步的財政刺激措施，特別是針對房地產行業，都將促使澳幣兌美元強勁反彈。針對澳幣兌美元的匯價，法國巴黎銀行財富管理對其12個月的目標預測值仍為0.73。

（文／法國巴黎銀行財富管理投資團隊）

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