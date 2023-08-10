外匯探搜｜利率政策調整之際 日圓反覆築底

自年初以來，日圓在美元指數的六個成份貨幣中表現最差，其疲軟走勢抵消了部分歐元、英鎊、瑞士法郎的強勢對壓抑美元指數的影響力。這也解釋了為何儘管美元指數自去年9月28日的波段高點114.78回落以來處於相對弱勢格局，但至今的跌幅仍不到2％，且大部分時間在100～105點區間震盪，似乎未能充分反映許多非美貨幣相對強勁的實際情況。

日公債殖利率上揚 但未重演「黑田震撼」



去年12月20日，時任日本央行（以下簡稱日銀）總裁黑田東彥意外調整了殖利率曲線控制（YCC）政策，將日本10年期公債殖利率目標區間上限從0.25％提高至0.5％左右，這引發了所謂「黑田震撼」，導致日圓急升至127兌1美元。今年7月28日，日銀在新任總裁植田和男宣布靈活調整殖利率曲線控制政策，允許長期利率超過0.5％，並將買入日本10年期公債的上限設定為1％。



儘管政策有所調整，但在8月2日，日銀仍然進行了公開市場操作，購入日本公債，這一舉動引起市場的困惑，進而導致日圓短暫升值後再度回落。



渣打銀行財富管理團隊的分析指出，這表明日銀目前願意容忍利率逐步上升，但不希望金融市場出現劇烈波動。這一態度可能是因為日本的核心通膨率已超過3％，官方不希望日圓持續貶值，影響進口價格和民生消費。然而，日銀對於長期通膨和經濟成長的持續性仍持謹慎態度，希望在實現通膨和經濟成長目標之間取得平衡，支持日本擺脫長期通縮、推動薪資增長並提振經濟活力。



靜待美歐升息見頂明確訊號浮現



日本後續貨幣政策調整的速度或幅度可能需要同時考量國內以及國外因素，做為判斷依據。從日本國內的角度而言，進入2023年之後，長期陷入停滯的日濟開始出現復甦的跡象，日本第一季GDP季增年率從初值的1.6％上修至2.7％，經濟成長似乎相當強勁；日本也逐漸擺脫長期通縮，7月21日公布的6月份不含生鮮食品的核心CPI較去年同期成長3.3％，連續15個月維持在日銀設定的2％目標以上。



此外，最新一輪的「春鬥」工資談判結果顯示平均工資成長超過3％。由於不斷上漲的工資壓力，代表日本目前通膨水準比目標更高的情況，恐怕很難很快大幅回落至日銀期待的目標水準。此外，由於多年來的購債計畫已影響國內債券市場的平穩運行，這將使得日銀更有理由讓殖利率曲線控制政策逐步退場。後續若再度出現任何貨幣政策轉變的跡象，都可能催化出日圓升值的發展。



至於外部因素方面，主要經濟體去年迄今持續採取緊縮政策，相較之下日銀維持寬鬆政策，導致日圓走勢疲軟。雖然市場對於主要央行後續是否會再升息、升息幅度的看法分歧，不過對於這一輪全球升息循環來到尾聲的意見倒是逐漸成為共識。



渣打銀行財富管理團隊預期，美國聯準會年底前可能暫停升息以觀察高利率對於抑制通膨以及對於經濟動能的滯後性影響，預估美國公債殖利率將見頂回落，未來12個月降至3～3.25％區間，美日利差不再擴大，日圓貶值的空間有限。預期美元兌日圓匯率未來三個月將回落至138左右，未來12個月可能測試下方130關卡。如果今年表現最為疲弱的日圓走勢回升，那麼美元指數可能再次承受下行壓力



（文／劉家豪 渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管）

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