外匯探搜｜美聯準會升息循環結束？美元將大幅走弱？

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議再次如市場及星展集團的預期升息一碼，將聯邦基金利率（FFR）上限升至5.50％。主席鮑爾指出，聯準會（Fed）在對抗通膨方面已進行一段時間，但在7月利率會議後表現對利率合適的態度；關鍵訊息是，即使通膨數據改善，仍應保持警惕，因為Fed可能保持限制性貨幣政策更長一段時間，特別是，消費和勞動市場仍處於擴張的情況下。

FOMC的聲明強調考慮「貨幣政策的累積緊縮，以及貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性」的重要性。星展集團評估經濟活動、消費者和企業信心、勞動市場和金融市場狀況的數據，目前認為Fed已經達到一個漫長的等待和觀望階段，且可能會持續到明年中。

明年美經濟成長率估放緩

事實上，若未來數月通膨持續舒緩且量化緊縮繼續進行，貨幣環境將進一步趨緊，實質利率在Fed不調整名目利率的情況下也將呈現上揚的情況。因此，無論是經濟還是金融市場都可能感受到額外的壓力。星展集團預期，FFR將維持不變至2024年中，明年第三季Fed將開始降息，年度FFR將降至4.50％；此外，明年美國經濟成長率也將從目前的約2％放緩至1.2％左右。

由於市場普遍預期本次Fed升息循環已經結束、或是接近尾聲，再加上美國6月個人消費支出物價指數（PCE）平減指數年增率減緩至3％，而歐洲央行（ECB）則可能尚有一次升息的機會，因此壓抑美元的表現。

儘管如此，星展集團仍然預期，美元指數（DXY）尚未出現大幅度走弱的跡象，並認為DXY仍可能呈現區間震盪格局，因為Fed官方的訊息對利率態度仍較市場預期的鷹派，也為美元提供短期潛在的支撐，畢竟美國的實質利率高於主要國家。

此外，鮑爾也表示，Fed不再預測美國經濟會出現衰退；相反地，ECB總裁拉加德則是警告，因升息導致金融狀況收緊並抑制需求，歐元區經濟疲軟。在這樣的市場環境下，歐元兌美元升值的空間也相對有限；星展集團的匯率預估部份，第三季底和第四季底分別為1.05和1.06。若以技術面評估，歐元兌美元回升至1.12的壓力後便回弱，這也顯示歐元的升值空間受限。

惠譽對美降評 衝擊有限

另一方面，近期信評機構惠譽（Fitch）則是意外將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降至「AA+」，並預期美國未來三年財政狀況將呈現惡化，同時整體債務負擔將不斷提高。儘管惠譽對美國的降評可能會引發外匯市場的風險迴避，但由於目前市場普遍認為美國經濟將呈現軟著陸，因此星展集團認為，降評對市場的影響可能有限。美元指數的預估部份，第三季底和第四季底分別為106和105。

日本部份，市場普遍認為日本央行（BOJ）7月貨幣政策會議決議放寬殖利率曲線控制（YCC）政策區間的動作顯示，BOJ偏好漸進式的政策，因此日圓並未大幅走升。

星展集團則是認為，YCC政策的微調為BOJ未來政策轉變做好了準備，因為這使得BOJ有可能在通膨數據意外上揚時可以迅速收回刺激措施。考慮到日本的物價和薪資的變化，星展集團認為日圓遭到超賣，美元兌日圓升破142後，BOJ漸進式的政策調整很有可能轉為收回刺激措施。匯率預估部份，第三季底和第四季底分別為143和140。

（文／陳昱嘉 星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁）

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