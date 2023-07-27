外匯探搜｜高通膨降溫 英鎊上檔承壓

英鎊是今年至今表現次佳的G10貨幣，兌美元匯率上升約6.5％。這大致符合我們的預期，即英國經濟的韌性、在供應端通膨壓力緩解下消費者信心反彈，以及風險情緒的改善（使用S&P 500指數衡量）將有助於支撐英鎊走勢。



不過，英國6月消費者物價指數年增率（通膨率）從5月的8.7％降至15個月新低的7.9％（市場普遍預期8.2％），而且過去一個月的經濟活動數據也低於預期。我們認為，這些數據可能會在短期內限制英鎊上行空間。



在低於預期的6月通膨率公布後，市場對英國央行政策利率峰值的預期已從6.00％降至5.85％左右，英鎊兌美元跌破1.30水準。然而，在8月3日的央行決策會議上，是否再度升息50個基點，仍會是討論焦點。但市場對此後持續升息的預期似乎不高，若果如此，則英鎊上漲動能將減緩。



英鎊兌美元恐難在1.30上再大升



此外，隨著時間演進，之前的貨幣緊縮政策只會產生更大的影響，且隨著第四季拉低通膨的因素減少，經濟韌性也面臨下行風險。

雖然在美元偏弱的背景下，我們仍看好英鎊，但也正密切關注英國經濟下行風險的跡象是否會更加明顯，因為這可能會抑制英鎊的升幅。因此，我們認為英鎊兌美元可能很難在1.30上方進一步大幅走升。



在美元方面，我們一直強調，影響美元走勢的因素在不斷變化。我們以S&P 500指數來衡量風險偏好，發現在去年的大部分時間裡，S&P 500與美元指數（DXY）呈密切的負相關。然而，這種情況正在發生改變，因為最近美元與利差之間的關係變得更加緊密。



這很大程度上是因為美國經濟成長超出預期的程度高於其他地區，且在過去一個月此一分歧變得更加明顯。因此，市場認為聯準會（Fed）將不得不「在更長時間內維持更高利率」的立場，這是對美元走勢更為重要的因素。



美元將結束區間震盪，恢復下跌走勢



從某些方面來看，市場預期似乎一直在原地打轉。市場時不時認為Fed將很快停止升息，然後進入寬鬆週期。這種對Fed將採取何種行動的看法反覆無常，導致美元除年初的弱勢後至今整體處於盤整態勢。



但我們懷疑這種情況是否會持續下去，這意味著就算美元的區間態勢還沒結束，也應該快結束了，這是我們對今年下半年和2024年的基本假設。



Fed無意外在26日決策會議升息1碼，未來會否如點陣圖暗示再升1碼，市場正反陣營各占一半。Fed升息周期的結束將會削弱美元，且通膨回落的進一步跡象也很重要。然而，若美元要再次下跌，那必須要更有力的證據表明全球經濟成長（包括美國經濟）實現軟著陸。



基於經濟現況，我們對這些條件能夠得到滿足持溫和樂觀態度。例如，經濟合作暨發展組織（OECD）綜合領先指標（CLI）在今年初觸底，此後一直微幅上升。從全球採購經理人指數（PMI）來看，這種暫時的回升是由服務業推動的。製造業在2023年上半年仍處於低迷狀態，但與2022年第四季相比，下跌趨勢並沒有惡化，而且有跡象表明科技周期可能正在觸底。值得注意的是，儘管調查數據依然疲弱，但全球工業產出已開始超出預期。



因此，我們認為美元的區間震盪走勢即將結束，並且恢復下跌趨勢。

（文／李勝凱 滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁）

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