外匯探搜｜央行料提早降息 澳、紐幣恐難擺脫頹勢

2023年已過半，是時候總結全球貨幣市場的表現。在過去六個月，美聯準會（Fed）明顯比2022年大幅放慢了升息步伐，6月更在十連升息後首次暫停升息；市場雖未必認同年底前將不再升息，但明確知道緊縮的貨幣政策即將到達終點，美元指數明顯回落，上半年跌幅達0.59％。



相對之下，英國和歐洲央行因通膨仍處於相對高點，市場和央行一致認為，仍有進一步升息空間，英鎊和歐元在上半年兌美元均呈現升勢。



可是，另一方面，包括日圓、人民幣、澳幣和紐幣，在上半年兌美元卻出現2～9％的跌幅，原因為何呢？

中日維持寬鬆，澳紐升息空間有限



相對主要央行在過去一段時間維持升息的緊縮貨幣政策，中國人民銀行和日本央行則反其道而行。其中，日銀為了走出經濟倒退和通膨停滯的30年，自2016年一直維持負利率政策，在歐美大幅升息期間繼續維持超寬鬆貨幣政策，日圓兌大部分主要貨幣都明顯貶值，而同一時間日本也終於迎來超越3％的通膨率，經濟成長有望好轉。



而2023年上半年讓市場最為意外的，莫過於去年預想的美國經濟陷入衰退、中國經濟疫後大幅反彈等狀況，並沒有出現。相反地，中國在疫後經濟復甦困難重重，且與歐美不一樣，通膨出現不升反跌，最新的製造業PMI數據更跌破50榮枯線，服務業PMI也持續下滑，GDP經濟成長不符預期，人行因此在6月下調中期借貸便利利率（MLF）和常備借貸便利利率（SLF）兩大指標利率。在中美利差拉開下，人民幣也進一步跌向7.3區間。而目前看來人行也樂見人民幣偏弱，以期有利於往後的企業營利和經濟成長。



相對中日兩央行，澳洲和紐西蘭央行與歐美央行一致，仍在升息步伐中，但為何澳紐兩國貨幣上半年卻跌幅不小呢？



就紐西蘭央行而言，該行先於歐美央行在疫情期間步入升息周期，早在2021年8月便開始升息，到了今年5月更進一步升息至5.5％，利率之高是各國央行之首，一連串升息幅度達到525個基點，本就遙遙領先。這也代表說，紐西蘭的升息空間所剩無幾，甚至可能是最快達到利率峰值的央行。



站在這角度看，不難解釋為何市場對紐幣的期待在今年已不及美元、歐元、英鎊，畢竟利率已到峰值的話，利差在歐英美進一步升息下只會進一步收窄；同時，紐西蘭央行近期降息的可能性也在不斷提高，也可能成為主要央行中首家降息的央行。



與紐國央行不一樣的是，澳洲央行與聯準會等主要央行的升息步伐相對一致，可是，也受到商品價格包括原油、鐵礦石下滑影響，澳央行早在3月便第一次暫停了升息，雖然其後兩次再升息，但最新的7月決議又再一次暫停升息。對市場而言，澳央行的升息節奏也表明離利率峰值不遠了，降息的可能性也在提高。





中國大陸因素影響澳紐經濟



紐西蘭和澳洲央行降息可能性正在提高的原因，與中國大陸經濟因素不無關係。雖然疫情這幾年，澳紐減低了對中國大陸經濟的依賴，但澳紐的出口、消費仍脫不了與中國大陸和亞洲的關係。2023年上半年最大的意外仍是中國大陸經濟陷入低增長，最新的通膨率更跌至0％，反映寬鬆貨幣政策對中國大陸經濟的提振效用仍有待體現，而這個經濟表現仍將持續影響澳紐經濟。



假設目前的利率或許已足夠支持澳紐控制通膨至2～3％的一貫目標，而經濟也因中國大陸和全球經濟成長放緩而拖累，加上中國大陸又維持寬鬆貨幣政策，為了刺激經濟和出口，澳紐較高的利率將出現不少降息空間，如情況不佳，降息更有可能比市場和央行預期較早出現，屆時澳元和紐元或將進一步回落，恐令澳幣和紐幣兌美元在2023年持續下行。



根據紐央行5月時的預期，紐央行的降息將在2024年第三季出現，值得觀察的是，究竟這個降息時間會否提早出現？

（楊傲正／FXTM富拓首席中文市場分析師）

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