外匯探搜｜亞洲貨幣進入競貶局面 靜待美元新一波行情

去（2022）年3月以來，美國聯準會（Fed）已升息20碼（5個百分點），市場對美國利率的看法從今（2023）年第二季初認為年底前將降息4碼（1個百分點），現已上修至持平於5％～5.25％的水準。

Fed透過公開言論及6月利用Fed官員季度利率點陣圖對利率的前瞻指引，成功降低市場對今年下半年美國即進入降息循環的看法，為連續三個季度呈現下行趨勢的美元指數注入一劑強心針，成功守住100整點關卡。Fed官員利率預測顯示，今年利率預測點陣圖中位數由5.1％上修至5.6％，顯示較多數的官員傾向終端利率在5.5％～5.75％（即升息週期的最終利率），預期再升息2碼（0.5個百分點）。

近期Fed主席鮑爾在歐洲央行論壇的談話，也加強了升息2碼的路徑，此言論帶動美國短天期公債利率走升，而長天期公債利率則受制於消費者物價指數年增率創兩個月新低，指標10年期公債利率未能重新站上4％整點關卡，視為美國景氣衰退訊號的10-2年期公債利差擴大至-1.07個百分點，殖利率曲線倒掛的程度再度逼近40年新高。目前市場多半認為美國經濟軟著陸的機率較高，本行認為，不論經濟衰退與否，景氣在高利率環境中的成長性將受限制，觀察過往長短天期利率倒掛的環境中，美元指數表現優於非利率倒掛時期，美元避險需求在低成長環境發揮作用。

日本貨幣政策帶動競貶

美國加速升息帶動全球匯市在這一年以來經歷了三個階段：一、去年3月美國寬鬆政策退場並且連續升息帶動美元走強，無風險利率快速走升造成資產價值重估，造成通年股債雙殺格局；二、疫情過後各國解封，帶動非製造業活動快速擴張，供需失衡令全球通膨壓力大幅升溫，迫使其他成熟國家（日本除外）在去年第四季加速升息跟上美國，因此與美國利差收斂而帶動經濟體質較差的歐系貨幣弱勢反彈（Covid-19前歐元兌美元1.256重貶至0.954，至今僅反彈挑戰黃金切割50％的1.1整點關卡）。

三、全球貨幣緊縮導致金融市場流動性風險升溫，成熟國家出現金融業倒閉事件（矽谷銀行、瑞士信貸），而部分新興市場因外匯存底不足、高政治風險、以及經濟前景疲弱，如阿根廷、土耳其、俄羅斯、南非貨幣年初至今兌美元均出現雙位數的貶幅。除此之外，新興市場為首的中國經濟在解封紅利接近尾聲後，自發性復甦力道不如預期，加上日本央行新任總裁植田和男定調不急於在此刻快速調整貨幣政策方針，此舉帶動亞洲貨幣進入競貶局面。

美元帶來新一波多頭行情的觀察訊號

時序進入下半年，居高不下的無風險利率造成流動性緊縮風險攀升，加上全球經濟成長放緩，上述環境將逐漸把壓力帶向信貸市場，成為接下來左右美元的關鍵指標之一。觀察由美國105種金融市場指標組成的芝加哥聯儲金融狀況信貸分項指數顯示，當美國信貸環境轉趨緊俏時，美元指數趨勢偏升值，而當整體信貸環境改善信貸指數下降時，則對美元指數相對不利，風險性資產此時的表現則相當的突出。

去年9月以來美元指數的回落同步伴隨信貸環境的改善，檢視今年3月矽谷銀行倒閉事件並未造成信貸分項指數大幅攀升，事件未升級成全面性的信貸危機，因此也並未激勵美元走強。信貸分項指數目前已降至16個月新低，而美元指數也同步由高點回落，但仍在歷史相對高檔。

展望下半年，Fed繼續貨幣緊縮政策，而殖利率曲線倒掛的衰退警訊恐將延續，流動性緊俏恐將傳導至信貸市場，美元的走勢可透過觀察信貸風險指數作為主要趨勢轉折的判斷，目前歐美資深核貸人員意見調查報告數據均顯示，銀行端企業及消費放款審核門檻有加速收緊的現象，若芝加哥聯儲金融狀況信貸分項指數開始反轉，將為美元帶來新一波多頭行情。

（文／中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心）

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