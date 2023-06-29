外匯探搜｜預期資金回流 歐元中期將升破1.1

在歐元區，近期的數據仍然反映出通膨過高，基本價格壓力幾乎沒有明顯改善，這應該會讓歐洲央行持續升息。歐洲央行面臨的主要挑戰是正確調整貨幣政策立場，在不損害經濟的情況下及時將通膨率拉回到2％。目前，5月份通膨率仍處於6.1％的高位，德國因消費者支出低迷而進入技術性衰退。雖然核心商品通膨已開始下降，但服務業通膨（國內通膨壓力的晴雨表）的走勢仍不太明確。此外，由於工資強勁成長及利潤成長加快，潛在通膨仍存在上行風險。

在6月15日的會議上，歐洲央行如預期升息25個基點，維持利率鷹派傾向。我們預計7月和9月兩次升息各25個基點，終端存款利率將達到4％，主要再融資利率將達到4.5％。歐元區債券收益率上升應會持續刺激歐洲投資者的資金回流，過去幾年，當歐元區收益率處於負值時，歐洲投資者持續增持美國資產。

事實上，歐元區投資者占流入美國固定收益市場的61％，相當於自2014年底以來流入的1.03兆美元。我們預計美國這些結構性資金流出將支撐歐元，並預計歐元兌美元從中期來看將可持續突破1.1。

然而，我們對美元近期走強的預期，特別是考慮到未來幾個月過剩流動性的下降，可能會使歐元兌美元在短期內承壓。隨著美國財政部重建現金餘額，美國債務上限得到解決，再加上歐洲定向長期再融資操作（TLTRO）的巨額償還，以及持續的量化緊縮（QT），我們預計今年夏天將有1兆美元的流動性流失。此外，近期的數據顯示，美國經濟的潛在實力和美國通膨風險根深蒂固，因此聯準會可能需要比先前預期的升息幅度更大。

有鑑於此，我們將聯準會的最終利率預測上調至5.5％。我們預計聯準會繼6月維持利率不變後，7月將再次升息25個基點。在6月的會議上。聯準會在聯邦公開市場委員會會議和經濟預測摘要中發出了更為鷹派的信號。我們對歐元兌美元的三個月預測為1.08。

歐元相對於其長期公允價值仍然顯著便宜，法國巴黎銀行財富管理的公允價值模型表明，歐元兌美元的均衡水平為1.37。由於能源價格下降和需求受到一定程度的破壞，歐元區的經常帳戶餘額在2022年第四季有所改善，並回到盈餘區域。只要能夠避免另一次能源衝擊，這種趨勢就可能持續下去。儘管我們對今年能源價格的前景看好，但我們預計能源價格不會回到2021年的高位。

總體而言，貿易條件改善（能源價格下降）、經濟趨勢改善，以及兩年期收益率差異趨勢，有利於歐元的假設支持了歐元的升值預期。除了歐洲央行升息導致收益率上升之外，我們認為歐元可能會受益於外資流入和國內資金回流。法國巴黎銀行財富管理對歐元兌美元的12個月預測值為1.15。

（文／法國巴黎銀行財富管理投資團隊）

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