外匯探搜｜美中利差擴大 結構因素令人民幣承壓

就在市場聚焦美國聯準會6月按兵不動、但暗示年底前不排除再度升息之際，中國大陸貨幣政策卻與成熟國家出現分歧轉向降息。面對國內經濟復甦動能遠不如預期，6月8日中國大陸的國有大型銀行同時下調了存款利率，意在通過降低存款成本來提高獲利能力以及促進民眾減少存款增加信貸的意願。

中國人民銀行6月13日將7天期公開市場操 利率下調10個基點至1.9％；6月15日又再度出手，將1年期中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點至2.65％；6月20日再度宣布調降貸款市場報價利率（LPR）10 個基點，顯示決策官員日益擔憂中國大陸經濟形勢，預估官方近期可能會推出更多的刺激措施以支持經濟動能。

大陸經濟吹逆風 官方啟動政策寬鬆

近期中國大陸公布5月各項關鍵經濟指標普遍走弱：包括工業生產值年增率3.5％，低於4月的5.6％；零售銷售成長12.7％，不如市場預期的13.7％；前五個月城鎮固定資產投資成長4％，也遜於預期；其中備受關注16～24歲年輕族群的失業率，從20.4％進一步走升到20.8％，創下歷史新高；房地產投資年減幅進一步擴大至10.2％；貨幣和信貸數據也弱於市場預期，其中M2年增率從4月的12.4％放緩到11.6％，社會融資總量年增率從前一個月的10％降至9.5％。

上述各項數據在在反映出中國大陸經濟面臨疫情解封後甦復力道不足的情況。除此之外，國際外部環境的影響也不容樂觀，5月中國出口年減7.5％，相比之下，4月份還呈現年增8.5％，外部需求疲軟將繼續拖累中國出口成長表現。預估中國央行將進一步下調利率，並且可能實施以下措施：1、進一步放鬆房地產政策，特別是一線城市；2、繼續實施財政刺激措施（包括在土地出讓收入顯著低於預算情況下擴大2023年地方專項債額度）；3、通過加大政策性銀行信貸支持基建類投資。

中國大陸官方降息時間點早於市場預期，而且幅度更大，由於5月CPI年增率0.2％，核心CPI年增率小幅回落至0.6％，預估由於基數效應，6、7月CPI或略降至負值，更顯示其內部需求不足的問題，市場對於中國央行寬鬆的預期濃厚。美國聯準會6月份會議中雖然如預期地暫停升息，但從其公佈的利率點陣圖中反映出了決策官員不排除年底前仍有50個基點升息幅度的可能性，中美兩國央行貨幣政策出現分歧可能導致人民幣承受壓力。

人行容忍破七，美元可能上探7.249價位

渣打集團投資研究團隊將中國大陸今年第二季和全年GDP年增率預估值，由此前的7％和5.8％，分別下調至5.8％和5.4％。不過，預期下半年消費信心可能將持續改善，房地產市場對整體經濟的拖累也會減少，所以第三季和第四季的GDP預估保持不變，分別為5.5％和5.9％。與此同時，美國聯準會卻上修了 2023年GDP成長率預測，從3月預估的0.4％提高到1％，美中經濟的強弱趨勢，也影響著美元兌人民幣強勢的表現。

隨著中國人民銀行行長易綱本月早些時候發出更多逆周期調整的信號，顯示政策制定者更願意加大刺激措施以應對經濟成長方面的擔憂。這些措施可能會在短期內繼續對中國公債殖利率造成下行壓力，這可能意味著人民幣匯率將持續受到美中結構性利差擴大的壓力，使得人民幣在短期內面臨進一步下行壓力，中國央行在人民幣貶破7.0關卡顯示出了容忍力，暗示接受可控範圍的貨幣貶值有助於出口經濟。

從貿易加權CFETS指數仍高於疫情時低點的角度來看，人民幣可能還有貶值的理由與空間。渣打銀行財富管理團隊預期，在中國通縮壓力緩解之前，人民幣恐難有表現，美元兌人民幣不排除向上測試7.2490價位。

（文／劉家豪 渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管 ）

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