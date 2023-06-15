外匯探搜｜Fed鷹式暫停 美元將呈盤整格局

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）6月會議如市場及星展集團的預期暫停升息，維持聯邦基金利率上限（FFR）於5％～5.25％不變，是本次升息循環首次暫停；不過，利率點陣圖則是顯示，委員們預期FFR在年底可能升至5.6％左右，暗示今年還會再升息2碼，高於3月的5.1％，也高於市場預期。

但FOMC也調升未來兩年的利率預測，2024年和2025年利率預估值中位數分別為4.6％和3.4％，高於前次預估的4.3％和3.1％。事實上，美國整體通膨有持續改善的趨勢，5月消費者物價指數（CPI）年增率從4月的4.9％下滑至4.0％，創2021年3月以來最低，也低於市場預期的4.1％；CPI月增率則是從4月的0.4％降至0.1％，低於市場預期的0.2％。不過，5月不含食品和能源的核心CPI年增率和月增率分別為5.3％和0.4％，雖然符合市場預期，但也顯示著核心通膨的黏性，而這也是目前Fed與市場擔憂的重點。

Fed未來升息的傾向仍是影響美元表現的重要因素。由於目前美元利率仍高於許多成熟市場國家的貨幣，因此也可望支撐美元；另一方面，由於市場普遍預期歐洲央行（ECB）將繼續升息對抗通膨，這也會支撐歐元並壓抑美元的表現。此外，美升息循環接近尾聲的預期也是美元的利空。因此，未來數月美元可能持續呈現區間盤整格局。

星展集團近期也調整主要匯率的預測。在2022年大幅的波動後，主要貨幣的匯率2023年都呈現狹幅區間盤整。在去年積極升息藉以對抗通膨後，今年主要央行普遍採取的是貨幣政策正常化。首先，由於整體通膨已見高點，主要央行將升息幅度降至每次25個基點。然而，由於就業市場趨緊，核心通膨仍具黏性，因此主要央行尚無法宣布已解決通膨問題。

因此，未來主要央行的政策將依經濟數據，並逐漸放棄每次會議升息的情況。市場也普遍認為，大部分的央行在今年夏天將採取鷹式暫停升息的態度，藉以評估過去一年升息對經濟成長、就業市場和通膨的影響。

另一方面，近期人民幣面臨貶值壓力。由於中國經濟的復甦不如市場預期，使得中國將持續維持寬鬆政策，美中殖利率利差以及季節性因素短期繼續壓抑人民幣的表現。不過，中期而言，人民幣仍有機會反彈。資本帳部分，如果中國的經濟復甦再次加速，資本流入可能也隨之轉強；最新推出的利率互換連接可能使外國投資人更願意在美中利差縮小後投資於中國的債券市場。經常帳部分，儘管中國的開放導致貿易服務赤字擴大，但中國的貨物貿易盈餘仍然強勁。

由於中國是許多國家的主要貿易伙伴，只要外部需求持續強勁，可望繼續維持經常帳盈餘。另一方面，人民幣在全球貿易的重要性日高，雖然短期內不太可能取代美元，但愈來愈多國家願意將人民幣用於與中國部分貿易的結算。以上所述因素以及美元指數和美國公債殖利率的中期上揚空間有限，意味著人民幣中期可能出現反彈。

（文／星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉）

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