外匯探搜｜澳幣要弱到什麼程度才算夠弱

鑒於出口前景低迷、貿易條件疲軟以及兌美元收益率處於劣勢，澳幣兌美元最近短暫跌破了0.65的水準。有些人可能會忍不住詢問：「弱到什麼程度才算是夠弱？」 我們認為，基於三個關鍵原因，澳幣兌美元的下跌走勢可能會逐漸放緩。

首先，與2022年11月相比（當時澳幣兌美元的匯率處在當前水準），目前美國和澳洲的貨幣政策分歧不那麼明顯，正如大多數短期利率指標所表明，例如美國和澳洲間的2年期國債利差。

其次，短期利率利差進一步向有利於美元的方向移動的空間可能有限，因為市場價格中，已大致上反映了美元收益率和美國聯準會的升息預期。與此同時，在澳洲方面，新跡象顯示通膨壓力將可能持續一段時間，加上移民迅速增加、個人信貸增長反彈，以及房價趨於穩定，這些應該會共同抑制市場對澳洲的降息預期，並支持短期利率。

最後，澳幣兌美元可以說是反映中國經濟表現。市場對中國復甦的預期已經普遍往下調整，但中國復甦可能出現上行驚喜，澳幣兌美元不太可能從當前水準進一步下跌。

話雖如此，即使市場已經消化悲觀情緒，這並不能保證澳幣兌美元將立刻出現反彈，而且短期甚至可能會超跌，因為最近的消息普遍是負面的。考慮所有因素，我們仍然認為，要使澳幣兌美元實現強勁反彈的前提，是中國大陸要達到更廣泛的復甦、澳洲主要出口價格趨穩，以及相對於美國的收益率劣勢縮窄。

至於美元整體走勢如何？從狹義角度看，隨著美國聯準會升息周期近尾聲、波動減少，美元正在緩慢地下跌；不過，美元的下跌出現分化，並不是同時兌所有貨幣都下跌。與其他地區相比，貨幣升值主要集中在歐洲和拉丁美洲地區，其中原因顯而易見，例如，歐洲央行和英國央行的鷹派基調及各自經濟體的周期性復甦、經常帳改善和資本流入，都支持了歐元和英鎊的走勢。

另一方面，亞洲貨幣的近期表現要低迷得多，我們也因此對預測進行了相對應的調整。中國大陸經濟復甦對其貿易夥伴的溢出效應，並未出現明顯的推升力道。滙豐經濟學家在2月和3月的亞洲電子行業採購經理人指數數據中，看到微弱的樂觀跡象；但在4月迅速消退，電子行業整體採購經理人指數再次跌破50榮枯分水嶺。

許多亞洲經濟體都是半導體供應鏈中的一環。根據半導體行業協會的統計，2023年第一季，全球半導體銷售額比去年同期下跌21.3％。同時間，地緣政治因素也為中國的經濟復甦和科技週期帶來不確定性。惟，雖然速度緩慢，但我們認為，大多數亞洲貨幣最終應該都會對美元走強。

（文／李勝凱 滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁）

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