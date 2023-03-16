外匯探搜｜優先思考兩大風險 中期可看好澳幣

澳洲央行在2月利率決策會議上，轉為更加鷹派的方向，與去年12月會議不同的是，這次並未考慮暫停緊縮週期，強調需要進一步升息，並提到強勁的澳洲國內需求增加了通膨壓力。此後，市場已將其終端利率調整至4.3％的峰值。

然而，澳洲央行在3月決策會議把現金利率再度提高25個基點至3.6％之後，卻軟化了先前鷹派的基調，並表示未來升息時機將更大幅地取決於數據，如果近期經濟數據疲軟的走勢持續，澳洲央行可能選擇暫停升息。

法國巴黎銀行財富管理認為，家庭支出、勞動力市場和工資壓力、通膨以及全球經濟的趨勢，仍然是澳洲央行未來利率前景的關鍵。

事實上，澳洲今年1月的經濟數據表現為30年來第三佳績，澳幣也受到提振，但2月期間，澳幣兌美元匯率卻下跌超過5％。除了美元在重新定價更鷹派的美國聯準會（Fed）升息預期中走強之外，澳洲央行自2月初開會以來發布一連串令人失望的經濟數據，都是澳幣下跌的原因。

澳幣兌美元跌勢始於1月的就業報告。該報告顯示，就業連續第二個月下降，將失業率推高0.2個百分點至3.7％。隨後，去年第四季躉售物價指數（WPI）年增率出人意料地遠低於預期，並挑戰了澳洲央行認為工資壓力正在增加的觀點。雖然WPI並不是澳洲央行考慮的唯一工資指標，但沒有跡象表明勞動力成本的廣泛指標正在加速成長。

最重要的是，名目零售支出僅回到2022年10月達到的水平。澳洲央行在3月的利率會議上並沒有忽略這一數據，軟化了前瞻性指引，並表示如果經濟數據持續走弱，未來升息也可能暫停。主要問題是，這一連串的不良數據是曇花一現？還是更嚴重經濟放緩的開始？考慮到誤差範圍，越來越難以將糟糕的數據視為暫時性、一次性或季節性調整問題。

同時，儘管美國3月10日公布的2月非農就業數據強於預期，但市場對Fed升息的預期大幅降低，升息預期峰值從上周的5.7％降至目前的4.8％，部份亦受到矽谷銀行（SVB）危機的影響。Fed終端利率的重新定價已導致美元走弱。澳幣和美元之間的2年期收益率差因此收窄。

此外，法國巴黎銀行財富管理認為，澳、中貿易關係改善；澳洲經常帳盈餘以及疫情後中國消費需求復甦，都是支持澳幣進一步上行的積極因素。根據法國巴黎銀行財富管理的長期公允價值模型，顯示澳幣兌美元的預估值為0.77，澳幣仍然被低估。

法國巴黎銀行財富管理對澳幣持正面看法，並認為澳幣兌美元在三個月內升將至0.7；在12個月內將升至0.73。

雖然如此，市場存在的風險不能忽略，主要包括有二大部分，其一，如果Fed在矽谷銀行危機的情況下，態度仍然非常強硬，將引發避險美元需求；其二，澳洲經濟數據持續令市場失望。

（文／法國巴黎銀行財富管理投資團隊）

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