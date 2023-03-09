外匯探搜｜鮑爾較預期鷹派 支撐美元表現

美國聯準會（Fed）主席鮑爾近期在國會作證時指出，2023年初數據顯示，去年底有所減緩的通膨再次升溫，因此未來貨幣政策可能進一步緊縮，「最新經濟數據比預期強勁，終端利率很可能高於先前預估。若整體數據暗示貨幣政策應加快緊縮，將準備加速升息。」

在鮑爾發表證詞後，芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，3月聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議升息兩碼（50個基點）的機率，從3月6日的約31％激增至3月7日的69.8％。同時，美元指數也出現久違的強勢表現，3月7日上漲了約1.2％。

星展集團認為，鮑爾證詞有三個重點：1、儘管升息，勞動力市場仍然強勁；2、緊縮政策不足的風險大於過度收緊的風險；3、即將公布的數據的強度，將決定Fed的近期行動。其中，第三點使得2月就業、通膨和零售銷售數據至關重要；而星展集團目前對終端利率將升至5.25％的預估，也面臨上修的風險。

與美元負殖利率利差擴大 加幣易受影響

加拿大央行於3月8日進行貨幣政策會議，如市場預期暫停升息，為第一個暫停升息周期的主要央行。過去一年加拿大央行共升息450個基點，隔夜貸款利率在2023年將維持在4.50％。與鮑爾的利率態度不同，加拿大央行行長Tiff Macklem2月中旬告訴加拿大立法者，貨幣政策正在發揮作用，通膨上升趨勢正在轉向。

加拿大去年6月消費者物價指數（CPI）年增率升至8.1％的高點，並在2023年1月回落至5.9％。加拿大央行預測，到2023年中，通膨率可望進一步降至3％，並在2024年將達到2％的目標。國會預算辦公室認為今年經濟將停滯不前。

與美國經濟成長步調不同，加拿大的GDP在2022年第四季持平，未呈現擴張；市場普遍預期GDP增長將從2.3％放緩至1.6％（從2.9％下修）。美元兌加幣將測試過去四個月以來波動區間（1.3220至1.3710）的上緣，若順利突破則有機會測試去年10月的高點1.40。

澳洲央行釋出新訊息 澳幣轉呈弱勢盤整

澳洲央行（RBA）於3月7日如市場預期升息25個基點至3.60％，是2012年5月以來最高水準，使去年5月以來的累計升息幅度達到3.5個百分點，也是1989年以來最激進的緊縮行動。

不過，澳洲央行總裁Philip Lowe釋出暫停升息可能性，因此也壓抑澳幣兌美元的表現。星展集團預期，由於美澳兩國央行的貨幣政策呈現分歧，利差因素壓抑澳幣走勢，未來澳幣兌美元呈現弱勢盤整的機會偏高。

兩會承諾 人民幣匯率均衡水平

美元兌人民幣維持在繼去年12月以來的波動區間（6.70至7.00）。3月5日，中國召開全國人民代表大會，設定了2023年經濟成長約5％左右的適度增長目標。許多政策公告是對全球通膨對世界增長和貿易的挑戰、以及遏制中國的外交政策的回應。

大陸兩會宣布的政策方向，把經濟穩定放在首位，依靠更多國內消費和私營部門投資來實現增長，加強科學和科技自主，促進國家安全。中方的承諾，將保持人民幣匯率在合理均衡水平。

（文／星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉）

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