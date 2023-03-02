外匯探搜｜短線反彈壓抑歐元 美元三個月內恐翻轉

今年金融市場的前景，可能取決於聯準會（Fed）能否讓美國經濟實現軟著陸；也就是在不導致經濟深度衰退的情況下，將通膨率壓低並朝2％的目標邁進。

年初以來，由於美國就業數據異常強勁，加上服務業採購經理人指數重回擴張，以及零售銷售優於預期，需求強勁導致美國通膨數據下行速度不如預期，市場解讀美國經濟很有機會實現軟著陸，避免年初時大家所擔心經濟深度衰退的情境。

市場提高升息預期 惟美元反彈不會太久

在經濟數據優於預期的背景下，市場預估全球經濟成長前景將好於預期，但投資人也擔心這將導致Fed控制通膨的工作更加艱難，預期升息次數將增加，同時利率可能保持在高點更長時間。

此外，後續降息時程的預期也被往後推遲。美國公債利率近期從低點反彈，推升美元指數從2月2日以來大漲3％左右，收復了自從年初以來的全部跌幅，回升至104以上。渣打銀行財富管理團隊預估，Fed可能在3月、5月會議分別再升息1碼，並將聯邦基準利率推升至5.25％。

由於主要國家央行升息腳步逐漸放緩並已接近尾聲；因此，即便Fed終點利率的預估值再度創新高，但美元指數在這一輪反彈後，仍大幅低於去年高點，其它國家央行緊跟Fed升息腳步，加上全球經濟復甦的力道稍優於預期，根據過往經驗美國以外地區經濟復甦力道優於美國時，避險情緒往往消退、美元走勢偏向下行，因此預計美元這一波反彈走勢不會持續很長時間，從2022年11月正式開啟的美元下行趨勢預估將會延續，美元指數未來三個月可能回到102點。

ECB持續緊縮貨幣 有助支撐歐元表現

歐洲氣候呈現暖冬，天然氣價格較去年高點重挫85％，能源價格回落有助於重振消費者和企業信心，服務業擴張速度遠比預期還要快，歐元區1月綜合PMI攀升至50.2，景氣從萎縮轉為擴張，2月該數據更大幅上升到52.3，顯示經濟復甦力道進一步增強，證明歐元區很有機會擺脫衰退的陰霾。

歐元區今年2月的消費者物價指數年增率已從去年10月的峰值10.6％降至8.5％，為連續第三個月下滑，不過，剔除能源等波動項目的核心CPI年攀升5.6％，仍處於歷史高點，歐洲央行（ECB）總裁拉加德在近期重申為了抑制價格上漲壓力，預計會在3月會議再度升息2碼（50個基點）。歐洲股匯債市今年以來表現不俗，近期歐元走勢雖然受到美元反彈的影響呈現拉回，但預期歐元修正走勢將會是暫時性的，預期未來三個月，歐元兌美元很可能從目前的1.06～1.07重新回到1.08～1.09區間。

另一方面，日本央行新任總裁候選人植田和男近期在日本眾院議院運營委員會會議上說明政策方針時表示，有必要持續推行貨幣寬鬆以支撐經濟。不過，日本於2月24日公布通膨數據顯示，由於服務價格上漲，以及更多日本企業將原材料進口上漲的成本轉嫁給民間消費者，日本核心通膨在1月份來到4.2％，創下41年來的新高。

這恐使得日本央行面臨逐步退出其超級寬鬆貨幣政策的壓力。渣打銀行財富管理團隊認為日本央行的殖利率曲線控制（YCC）政策今年內仍可能出現調整，並可能在現任總裁黑田東彥於4月8日離任後發生。預估未來幾個月美元兌日圓可能在127和137之間區間波動，而從長期來看，則預估日圓仍將因美日利差收窄而重新走強。

（文／渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪）

延伸閱讀

延伸閱讀

外匯探搜｜美國加息週期近尾聲… 亞太貨幣如何布局？

外匯探搜｜第一季後，美元將重拾跌勢

外匯探搜｜強勢美元最後輾壓 歐元露逆轉曙光