外匯探搜｜第一季後，美元將重拾跌勢

今年2月以來，美國公布的一連串經濟數據都較預期強勁，外界可能因此質疑我們看空美元的觀點。事實上，市場目前仍在爭論，近期一系列優於預期的美國數據到底會對市場情緒產生什麼影響。

一方面，強勁的美國勞動力市場（1月新增就業人數51.7萬人，超過市場預期的18.9萬人）支撐了民生消費（美國1月零售銷售額較前一個月成長3.0％，高於市場預期的2.0％），導致通貨膨脹居高不下（1月消費者物價指數較去年同期上升6.4％，超過6.2％的市場預期），這將會迫使美國聯準會（Fed）採取比利率市場預期更激進的行動。

事實上，這已經導致美國利率大幅反彈，例如，美國2年期公債殖利率上升了50多個基點（即約2碼）。美元也有所上升，儘管幅度比較溫和。

另一方面，美國的通膨和薪資成長都在放緩，確保聯準會的貨幣緊縮政策接近尾聲，而無需引發美國經濟衰退。這也有助於緩解對全球經濟成長放緩和硬著陸的擔憂。

短期內這兩派將持續爭論不休，這意味著美元可能會持續震盪。但我們預計，隨著時間的推移，通膨的進一步放緩和失業率的緩慢上升，應該會推動美元溫和走跌。

美元正在經歷「震盪」階段

我們預期今年美元的走勢將分為兩個階段。第一個是弱勢盤整或「震盪」階段，第二個是美元整體重拾跌勢的「下跌」階段。

隨著市場重新評估對聯準會和其他風險的看法，美元正在經歷「震盪」階段，而這些風險可能會削減近期市場的樂觀情緒。與1月底相比，市場目前認為聯邦基金利率的峰值會更高，同時還降低了對今年底降息的預期。由於聯準會堅持在2024年之前不降息，更多的重新定價仍有可能發生，這取決於美國通膨放緩的速度。

但我們可能很快就會看到，聯準會對美元的影響不再是外匯市場的唯一主導因素。事實上，一旦聯準會停止升息，同時中國經濟復甦的根基更加穩固，且全球經濟可能顯示出觸底的跡象，那麼第二階段的「下跌」應該會來臨，我們預計這一階段將從2023年第一季末或第二季開始，並持續到2024年。

各國的國內因素或將主導外匯走勢

在「下跌」階段，外匯走勢可能會發生變化，美元主宰匯市的情況將會減弱。例如，日圓在未來幾個月可能會出現一些獨立波動，這些波動與美國利率關係不大，而主要是與市場對日本央行政策調整的看法有關。

此外，隨著出境旅遊恢復，如果3月中國全國人民大會結束後提出的穩增長政策措施超出預期，則中國經濟的重新開放和經濟復甦主題，可能再度成為推動部分亞洲貨幣和大宗商品貨幣上升的動力。

（文／滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱）

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