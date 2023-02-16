外匯探搜｜美國加息週期近尾聲… 亞太貨幣如何布局？

美國今年1月消費者物價指數（CPI）年增6.4％，增幅比上月的6.5％略為回落，但不僅高於市場預期，也跟2％的央行目標尚存在一段距離。另外，1月非農就業數據明顯超預期，勞動力市場維持強勁，市場對美聯準會的終端利率預期進一步上升至5.2％左右，美元指數（DXY）月初至今上漲超過2％。

短期內（一個月或更短），投資者可以考慮逢低買入美元；但我們認為美元近期受到的支撐是短暫的，美元料將在年末前走軟，投資者反而可以考慮逢高賣出美元，避免有過多的美元多頭部位。

亞洲貨幣指數（ADXY）在去年前十個月相對美元貶值超過11％，但美國通膨放緩降低了聯準會過度緊縮的風險，市場對經濟硬著陸的擔憂消退，導致美元廣泛走軟，帶動亞洲貨幣自11月初至今回升接近6％。此外，中國迅速重新開放提振了亞太地區的經濟前景，過去幾個月資金加大流入。

歐元區經濟數據意外好轉，加上中國全面重新開放，美元的轉折點來得比我們預期要早，因此，美元近期的強勢料將是溫和且短暫。此外，聯準會已接近加息週期的尾聲，在3月政策會議後，我們預計聯邦基金終端利率將達到4.75～5％的峰值。更重要的是，市場開始預期聯準會在年末前啟動降息。

從目前水平來看，我們認為亞太地區現貨匯率年內平均尚有約4％的升值空間，升幅溫和的部分原因在於全球經濟低於趨勢增長，雖然在本季度末可能觸底，但往後的復甦面臨一些障礙。

值得注意的是，貨幣環境緊縮或令美國和歐元區今年經濟增長接近零，這將有所抵消中國等其他新興經濟體增長反彈的影響。雖然我們預計亞太地區貨幣平均升值的幅度不大，但部分的漲幅或達到中至高個位數。

人民幣、澳幣和泰銖受益大陸解封

中國重新開放的受益者—人民幣、澳幣和泰銖：大陸重新開放利於經濟復甦，加上中央政府出台有利房地產行業措施，人民幣在9月底之前有希望上探6.5。澳幣也直接得益於中國對澳洲的大宗商品需求，加上澳洲去年第四季總體和核心截尾平均CPI分別年增8.4％和6.9％，澳洲央行可能需要保持鷹派，從而對澳幣提供支撐。

在疫情前，每年到訪泰國的約4,000萬名旅客中，有1,100萬人來自中國。此外，在油價和貨運費用回落的情況下，泰國的經常帳戶盈餘有望進一步改善，從而利好泰銖表現。

注意日圓空頭頭寸：日本央行一直實施超寬鬆貨幣政策，不少投資者利用日圓作為融資貨幣，但自去年11月以來情況已經轉變。隨著美國通膨降溫、日本央行意外將10年期國債收益率上限調高至0.5％，日圓迅速攀升。由於日本通膨壓力不斷增加，10年期國債收益率上限在未來幾個月可能進一步上調至1％。鑒於聯準會加息週期即將結束，我們預計日圓在9月末前走高至120。

亞洲週期性貨幣—新加坡元及韓元：有關地區與全球（特別是發達市場）的需求有較高相關性。相關地區經濟增長指標仍然疲軟，製造業採購經理指數在過去四～五個月保持在收縮區間，出口負增長進一步惡化至雙位數，我們相信這些週期性貨幣將會跑輸其他亞幣。

（文／瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能）

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