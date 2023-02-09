外匯探搜｜聯準會決議、非農數據強碰 美日利差交易或重返舞台

一周前的聯準會利率決議，市場以「鴿派升息」來解讀，主要原因是整個決議給市場感覺升息即將到頭，聯準會也認同通膨壓力已開始放緩，進一步升息壓力明顯下降。

不過，元月非農數據在2月3日公布後，聯準會官員發表的言論馬上出現變化。

美國1月的新增非農就業人數達51.7萬，幾乎是去年12月的2倍，失業率更意外進一步降至3.4％，是1969年以來最低，與通膨率息息相關的薪資成長為4.5％，雖然從4.6％回落，但明顯好於預期的降至4.3％。同期ISM服務業更創下2020年中旬以來最大漲幅。

聯準會對升息峰值意見分歧

一切的經濟數據似乎不太認同升息就到此結束，尤其是勞動力市場的緊縮和薪資成長的回落放緩較慢，都使得通膨放緩的速度或有可能放慢。

以目前美國仍有6％的通膨來說，回落至政策目標2％還有一定距離，再加上勞動力市場的蓬勃，聯準會官員對升息峰值的看法已開始動搖。

聯準會主席鮑爾2月7日更明白講到，如果就業市場持續火爆，利率峰值可能比市場和決策者預期更高，幾位聯準會官員也在次日強調必須繼續升息，理事沃勒亦指利率可能達到比先前預期更高水平。

即使聯準會官員都發布相對鷹派講話，可是從聯準會利率觀察工具和近期美元反彈幅度來看，市場仍預期，2023年底有近7成概率聯準會將把利率降至5％的峰值以下，也就解釋了為何近期鷹派的發言只使得美元從低點反彈3％（從101升至103水平）。

假如聯準會進一步升息，峰值比現在市場和之前點陣圖所顯示的5％～5.25％區間更高的話，美元的反彈將來得更凶猛，尤其是目前市場仍在加大降息在美元上的計價。

至於聯準會今年會不會有降息的可能，取決於什麼時候開始出現通縮，這或許是現在市場該觀察的重點。

去年12月消費者價格指數年增率（通膨率）是6.5％，雖然降至去年10月以來的新低，但別忘了聯準會通膨政策目標是2％。

自2021年3月起美國通膨率開始突破2％，超過政策目標已有近兩年時間，這也是為何聯準會對是否控制得住通膨有較大的疑惑，畢竟物價和薪資成長都並非一朝一夕的事。怎麼壓回2％及目前已升息的利率已否足夠，都是市場接下來需要注意的事。

美元兌日圓匯價對利差敏感

近期美元兌日圓自127水平反彈，目前重返130水平上方，然而，反彈的動能並不如歐元兌美元、英鎊兌美元的回落，主要原因是美元/日圓在過去一年漲勢非常強勁，而其中原因與美日利差擴大息息相關。

不過，近期日圓的走強，反映出市場對聯準會今年降息或日本央行改變寬鬆政策有期望，但假如聯準會利率有再調升空間，美元和日圓的利差將有進一步擴張可能，美元兌日圓則有望逆轉目前的跌勢。

技術上，上方阻力在132.85水平，也是目前下降趨勢線的阻力，也是前高點，假如能進一步突破132.85水平將有可能逆轉目前的下降趨勢，並將挑戰134.77、137.97水平。下方關鍵支持在130.45水平，如跌破130水平，目前大方向上的下降趨勢或將延續，並將再次測試127水平。

（文／FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正 ）

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