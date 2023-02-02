外匯探搜｜升息循環近尾聲… 美元暫別獨強格局

2023年1月國際市場金融資產幾乎全面走揚，股匯債波動度明顯下滑，巿場投資氛圍大幅改善，資金回流非美資產，美元避險需求同步降低。美元指數從高點105回測102，繼2022年11月4日跌破50日均線支撐後，2023年1月9日與200日均線呈現死亡交叉，技術面進入偏弱勢格局。

美元指數近期的走弱，對照市場資訊及金融資產價格面的轉折可歸因於中國大陸防疫解封、俄烏戰爭擴散風險降低，以及對美國聯準會緊縮政策提前結束的預期。本行認為，在中國大陸解封後人民幣逐步回升，歐元繼續受制於地緣政治風險下，美元獨強格局雖暫告一段落，但仍將受惠於高利美元抵禦通膨的買盤，預計美元指數在2023年能緩步走穩。下列詳細分析三項原因：

一、中國大陸防疫解封，研判人民幣逐步回升

中國大陸防疫1,016天後解封，2022年11月中央政治局常委會釋出放寬防疫相關計畫的利多訊息帶動人民幣（美元兌人民幣）從7.3大幅升值至6.7。防疫解封在外匯市場逐漸看到外溢效應，明顯帶動與中國經濟高度連結的亞洲區域外匯及商品貨幣信心。中國今年1月放寬邊境管制，首波旅遊團客出境紅名單包含多數東南亞國家，令東南亞國家貨幣表現短期優於東北亞國家；商品貨幣方面澳幣及巴西幣受惠於中國經濟活動回升帶動鐵礦砂等原物料需求，年初至今外匯表現亮眼。

整體而言，中國政策轉向與疫情共存之後，疫情如預期走向高峰並逐步回落，迎接兔年，重啟與疫情共存的中國經濟將逐步邁向常軌。不過中國家計資產負債表尚需時間修復，中國樓市困局難排，整體景氣仍需官方寬鬆貨幣政策支持，因此美中利差很難在短時間內進入收斂的趨勢，但景氣差異將隨中國大陸防疫解封後逐漸彌平，研判人民幣走勢逐步走向回升。

二、俄烏戰爭擴散性風險下降，但仍為歐元最大不確定性因素

自2022年9月始烏克蘭軍取得進展開始收復失土，而俄軍在烏克蘭東北卡爾可夫及南邊赫爾松則節節敗退，也讓俄羅斯侵略其他東歐國家的機率降低，市場對戰爭擴散性風險下降的預期，促使歐元在去年第四季反彈。

然而歐洲經濟在2023年仍將面臨停滯性通膨風險，彭博社預期去年第四季歐元區消費者物價指數年增率達高峰10％後逐季回落，今年第四季通膨率雖可望降至3.4％，但仍遠高於歐洲央行目標之2％，同時2023年經濟成長將趨近於0％，且多數歐洲國家陷入衰退的困境，歐洲央行單一貨幣政策卻面臨不同國家通膨壓力，因此恐將繼續犧牲經濟成長來抑制通膨失控的風險。

近期歐元的反彈已接近2021年1月高點1.235至2022年9月低點0.9536黃金切割0.5（1.094）的下降趨勢折返滿足點，短線需要更多的催化劑來突破此榮枯分水嶺，然而基本面惡化的風險仍高，加上烏俄戰爭暫無結束的跡象，地緣政治風險對歐元的影響仍為最大的不確定性因素。

三、高利持續提供美元良好的抵禦通膨誘因

美國聯準會緊縮政策計畫性壓抑景氣奏效，服務業活動快速陷入衰退，景氣與通膨齊頭下行帶動美元走弱，而其他主要國家貨幣緊縮政策抑制通膨亦有小幅的進展。

觀察1月26日加拿大升息一碼後，央行明確表態有意暫時停止升息，主因在於加拿大與多數成熟國家皆面臨經濟成長下行的相同的問題，加拿大為G7本波率先升息的國家，因此很有可能是各大央行轉向提前暫停升息的訊號，與美國利差收斂的速度放緩可望舒緩近期美元走弱的態勢，後續可觀察各國實質利率與美國的差異，目前美國1年期實質利率高於歐日英，代表高利美元在目前各國通膨環境中仍持續提供良好的抵禦通膨誘因。

（文／中國信託銀行財富管理產品處 理財規劃部投顧中心）

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