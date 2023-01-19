外匯探搜｜日銀放寬殖利率曲線仍有空間 日圓好兆頭

日本央行（Bank of Japan）在去年12月的貨幣政策會議上決定擴大其收益率曲線控制（YCC）波段區間，將10年期日本國債（JGB）收益率從 – / + 25bp 升至 – / + 50bp。日本央行在會後聲明中強調，將收益率目標範圍的上限提高到50 bp是改善市場運作的一次性措施。然而，市場卻已開始預期其貨幣政策立場將有更持久性的轉變，特別是隨著日本央行總裁黑田東彥的任期即將於今年3月結束，日本央行將面臨任命一名新總裁的處境。

隨著日本央行於2023年可能帶來的轉變，市場亦緊盯其貨幣政策動向。日本央行於近期1月18日的貨幣政策會議上，決定維持貨幣政策不變，亦未調整收益率曲線控制政策，當下美元兌日圓上漲約2％，會後聲明中總裁黑田東彥表示，不認為有必要進一步擴大收益率區間，將繼續保持寬鬆政策，必要時會毫不猶豫地加碼寬鬆。日本經濟正在回升，但不確定性仍極高，通膨仍有上行風險，但無法持續實現2％的通膨目標。日本央行預計2023財年GDP增速1.7％，此前預期為1.9％；預計2023財年核心CPI為1.6％，與之前預期持平。

與此同時，考慮到通貨膨脹的上升，如果春季薪資談判也顯示出對薪資成長的更大壓力，這將是日本央行先前所稱的「通縮思維」的轉變，並為接下來的新央行總裁提供了推動利率政策正常化的催化劑。

儘管市場繼續為日本央行將短期政策利率（目前為- 0.1％）從負值水平上調的可能性定價，但我們仍然認為短期內日本的政策利率不太可能上調。我們的基本觀點是，日本的薪資增長將不會躍升到與2％通膨一致的水準，以及全球經濟將在今年稍晚進入低迷期。雖然政策的變動很大程度上取決於日本央行新領導層的立場，但目前我們的看法是，日本央行將不會於短期升息，直到下一次全球經濟復甦啟動。儘管如此，我們確實預期日本央行在3月的利率會議上，將可能繼續放寬殖利率曲線控制範圍自50bp到0％±100bp。

除了日本央行的政策調整提振日圓走勢之外，其他日圓的支撐因素包括：（1）日本的經常帳戶仍有盈餘，而隨著油價正常化，盈餘可能會好轉；（2）日本央行的政策重心轉變或許已經加快日本投資者返還外國債券的趨勢，投資組合的資金流入意味著日本的總體國際收支亦將有利於日圓；（3）日圓價值似乎持續被低估，以法國巴黎銀行外匯模型估計，美元兌日圓的長期公平價值為76。

短期內，由於美元兌日圓的匯價已經快速跌破了130的目標水平，在市場預期發酵下，助長了此波急速下跌的走勢，我們預期短期內匯價可能會出現些許盤整。儘管如此，隨著日本和美國貨幣政策的走向趨同，我們預計美元兌日圓在進入2024年將逐漸下跌至120，且認為圍繞這一預測的風險將偏向下方。

（文／法國巴黎銀行財富管理投資團隊）

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