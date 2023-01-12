外匯探搜｜日央行逆襲 美元獨強格局備受挑戰

近期金融市場對於日本央行（日銀）政策的關注度變得跟美國聯準會政策方向同樣重要，顯示各國央行間政策的變化，可能正在改變去年一整年美元獨強的格局。

由於去年12月20日，日銀意外地調整了殖利率曲線控制計畫（Yield Curve Control, YCC），宣布將10年期公債殖利率目標上限從0.25％上調至0.5％左右，並將1～3月日本國債購買規模提高至每個月9兆日圓，這項突如其來的決定引發了市場預期日本央行將縮減超寬鬆貨幣政策，也預示了全球的貨幣政策預期以及國際資金流向正在發生根本性的變化。隨著美國聯準會升息來到尾聲，可能在上半年比其它主要央行更早停止升息，進一步確認美元走勢觸頂回落，非美貨幣同步回升的前景。

看好歐元、日圓表現機會

去年由於日圓大幅貶值，導致日本輸入性通膨壓力攀升，日本去年11月份通膨率為3.7％，創下1981年以來最高，正在衝擊民間消費，因此日本央行透過釋放政策調整訊號來穩匯率、抗通膨。隨著日本央行調整其超寬鬆貨幣政策，以及美國聯準會升息來到尾聲的趨勢背景下，預期美元上半年走勢見頂回落，而日圓則轉向緩步走升，雖然美日利差今年可望進一步擴大、日本經濟仍相對疲軟，預估日圓在經歷去年12月大漲，後續升勢不至於太過猛烈，但仍朝向127日圓兌1美元前進。

歐洲方面，由於國際原油以及天然氣價格在去年第四季大幅回落，使得歐元區12月份的通膨數據從前一個月的10.1％快速回落至9.2％；同時，歐洲央行仍保持升息步伐，並表示將在3月啟動縮表計劃。預期歐洲地緣政治風險衝擊逐漸降低，而且由於能源價格下降使得歐洲國家的國際收支改善，渣打銀行財富管理團隊預期歐洲通膨可能會比美國更快下降，這會讓歐元區的實質利差變得有利；此外，中國大陸經濟成長反彈可能將成為推動歐元兌美元在2023年底前走向1.10～1.12的正面因素。預期歐元和日圓將成為美元走弱的主要受惠者，而商品貨幣（澳幣、紐幣和加幣）也將扭轉去年的跌勢，至於回升速度的快或慢，將取決於中國大陸疫情解封重新開放後，經濟動能復甦的情況而定。

中國大陸解封帶動人民幣走揚

雖然國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃1月1日表示，未來幾個月中國大陸的新冠肺炎疫情確診人數將大幅上升，恐進一步打擊其內需，也可能拖累地區及全球經濟成長。不過渣打銀行財富管理團隊預估中國大陸官方加快鬆綁防疫措施、放寬房地產行業政策，定向降準…等支持性政策有助提振市場情緒。

預估第二季中國大陸防疫解封衝擊可能逐漸獲得控制，並推出更多針對性的財政及信貸政策以重振消費，增加重點行業（如先進技術硬體及綠色基建）的信貸發放，預估中國大陸2023年經濟成長有機會回升至接近5％。由於中國大陸經濟成長動能回升、鴿派貨幣政策減弱、國際收支穩固，以及人民幣國際使用率上升，可能有助推升人民幣今年偏多的表現。

聯準會升息近尾聲 令美元黯淡

雖然美國聯準會在2022年12月的會議上放慢了升息步伐，但它表示仍打算在2023年上半年進一步升息，美國聯準會最終利率可能會來到5.25％，短線上美元可能因利差因素維持高檔震盪；此外，對於地緣政治緊張以及全球經濟成長趨緩的擔憂導致避險需求仍舊存在，也令美元在去年第四季修正過後維持橫盤整理格局。

不過，渣打銀行財富管理團隊預估，隨著高利率導致經濟衰退壓力浮現，聯準會年底前可能轉向寬鬆政策，基準利率回落到4.5％，在上半年比其它主要央行更早停止升息，而歐洲通膨相對快速下降，導致美國與其它主要國家之間的實質（扣除通膨因素）利差收窄；同時，預期歐洲地緣政治不確定性緩解，尤其是引發歐洲能源危機的天然氣價格已經大幅回落，甚至低於2022年2月底烏俄戰爭開打前的水準；此外，中國大陸疫情解封重新開放，政策聚焦支撐經濟成長，使得美元的避險需求逐漸下降，預估美元在未來6～12個月走勢將轉趨疲軟，美元指數可能因此修正4～5％的空間，測試100元關卡。

（文／渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪）

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