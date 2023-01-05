外匯探搜｜外匯市場焦點將從貨幣政策轉至相對價值－新興亞幣值得期待

星展集團對2023年外匯市場觀點的基本假設是美國聯準會（Fed）將暫停升息，全球經濟可望避免硬著陸，且沒有發生金融危機。假設美國通膨率將逐漸下滑，星展集團認為，Fed在2023年第一季的兩次會議將分別升息25個基點，屆時聯邦基金利率（FFR）的終端利率將達4.75至5％。

由於歐元區和英國經濟可能陷入衰退，成熟市場經濟成長將趨緩。在Fed暫停升息後，其他主要央行也可能逐漸暫停升息。最終，美國的利率將高於DXY（美元指數）成份貨幣的國家，即歐元區、英國、日本、加拿大、瑞典和瑞士。由於主要央行普遍將暫停升息，因此外匯市場的主題也將從貨幣政策轉至相對價值。投資人應更偏好新興亞洲貨幣，該地區將為全球經濟成長提供關鍵的支持。經常帳和財政餘額較差的國家將逐漸減少。由於外需前景不佳，當地央行也希望可能逐漸回補在2022年為了捍衛匯率所消耗的外匯儲備；預期2023年下半年，在通膨壓力舒緩，全球經濟逐漸改善後，新興亞洲貨幣可望受惠季節性出口需求回升。

在去年11月美國期中選舉後，共和黨重新控制眾議院，將推動削減支出和權利改革作為提高31.4兆美元債務上限的條件。由於總統拜登（Joe Biden）反對權利改革，預期避免聯邦政府停擺的激烈對抗和債務違約風險將是壓抑2023年第二季美元表現的主要因素。但星展集團也認為，美元兌其他成熟市場貨幣的貶值幅度有限。首先，美國經濟未必會如歐元區和英國陷入衰退。其次，其他央行在Fed暫停升息後也將陸續暫停升息，因此成熟經濟體中利率最高的仍是美國。

歐元兌美元在2023年將介於1.00至1.10區間盤整。2022年9月，在歐洲央行（ECB）隨Fed升息75個基點，並希望藉以壓抑通膨降至2％的目標後，歐元兌美元在0.9536落底。2023年第一季，星展集團認為，歐元將陷入歐元區溫和衰退與市場對Fed是否在升息至5％後暫停的預期間拉鋸。第二季，在歐元區經濟可望脫離技術性衰退，且美國政局對取消聯邦債務上限可能陷入紛爭的情況下，歐元可望有較佳的表現。整體而言，歐元仍然面臨一樣的不確定性因素（俄烏戰爭和中國抗疫政策調整後的影響）所導致的停滯性通膨。

美元兌日圓2023年將可能介於125至140區間震盪。這個預估很大程度著重於對Fed在2023年第一季升息至5％之後，並維持利率不變至年底的觀點。目前尚無法排除日本央行（BOJ）總裁黑田東彥在2023年4月任期結束後，BOJ會調整寬鬆貨幣政策。

儘管星展集團預期日本的經濟成長率將從2022年的1.5％降至2023年的1.2％，但日本的成長率將可能高於美國的0.3％和陷入溫和衰退的歐元區。如果全球經濟不幸遭遇硬著陸，日圓很可能被視為資金避風港而走升。星展集團認為，日圓在日本與美國貨幣政策分歧下大幅貶值後已相當便宜。2022年10月21日，日圓一度貶至152兌1美元的低點，也是1990年以來首見。根據國際清算銀行的數據，日圓實質有效匯率在2021年貶值了10％後，2022年前十個月也貶值了11.4％。2022年9月至10月，日本官方干預匯市，藉以支持日圓，為1998年以來首見。此外，11月時，美國財政部認為日本的外匯操作是透明的。

（文／星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉）

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