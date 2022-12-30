外匯探搜｜至2023年底 美元兌日圓將續跌

日本央行於12月20日宣佈調整其公債殖利率曲線控制政策，令市場感到意外。殖利率曲線控制區間將從之前的 ±0.25％ 拓寬至 ±0.5％。除了每天進行固定利率無限量購債操作外，日本央行還宣佈將在2023年第一季增加通過競拍方式定期購買的債券規模，為任何潛在的殖利率飆升做好準備。

日本央行貨幣政策可能調整

最近新聞報導稱，日本央行可能在2023年某個時點評估貨幣政策。我們認為這是合理的，因為（1）2023年是安倍經濟學實施10周年；（2）2023年4月之後，日本央行將會由下一任行長領導；（3）日本不包括能源的核心通貨膨脹率在 2022年10月升至2％ 以上；（4）2022年年初至今，日本的薪資平均成長率為1.6％，這是1997年以來的最高年成長率。

因此，在日本央行發佈公告後，12月20日當天，日本10 年期公債殖利率飆升，同時間美元兌日圓暴跌超過3％。根據迴歸分析顯示，美日10年期公債利差每變化100個基點，美元兌日圓就會變化10～15日圓。換言之，日本公債殖利率每上升25個基點，就會導致美元兌日圓下跌2.5～4日圓。因此，市場如此劇烈的變動對我們而言是合理的，尤其是考慮到消息本身的震撼度。

市場參與者預計日本央行將在2023年做出更大的政策調整，例如退出負利率政策（NIRP），甚至放棄殖利率曲線控制，但我們認為，此次的政策調整應該會為日本央行贏得一些時間。我們認為，現在需要關注的變化是日本壽險公司的外匯避險。如果這些公司提高外匯避險比率，也將可能導致美元兌日圓大幅下跌，就如同2016年第一季至第三季的市場。我們預計到2023年底，美元兌日圓將略微下跌，而下行趨勢顯然已經開始浮現。

美元在2024年之前可能不會降息

正如市場普遍預期，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在12月13～14日政策會議結束時，一致投票決定將聯邦資金利率目標區間上調50個基點至4.25％～4.50％。在記者會上，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）強調，在政策制定者認為通膨將回落至2％之前，政策有必要保持限制性。

會後聲明沒有明顯變化，最新的總體經濟預測也未對美元產生影響，但更高的「點陣圖」預測（即利率預測）對美元提供了短暫支持。2023年最新點陣圖預測中值為5.125％，而在此次會議召開之前，市場對2023年底利率的普遍預期為4.32％。即使有證據表明美國通膨可能已經見頂，仍有幾名委員的預測值高達5.625％，強化了聯準會的鷹派基調。

聯準會主席鮑爾在記者會上加強了未來將進一步升息的預期。更高的點陣圖預測還表明，2024年之前不太可能降息，與市場預期的2023年下半年政策將開始轉為寬鬆形成鮮明對比。

聯準會降息預測浮出檯面

理論上，聯準會這次給出的指引與市場的降息預期之間的差距應該仍對美元有利。然而，美元未能守住最初的升幅，這表明外匯市場可能會選擇忽略此一爭論，淡化最新點陣圖的鷹派預期，並假設2023年通膨放緩將迫使聯準會改變主意和政策方向。

最後，升息步伐放緩以及對聯準會處於緊縮週期後期的判斷，是我們預計美元將在2023年進一步下跌的部分原因。那些支持我們在2022年看好美元觀點的因素現在已經失去動力，美元過高的估值或難以為繼。美元在過去兩個月快速下跌意味著目前估值過高的情況有所放緩。然而，如果美國通膨放緩導致聯準會的鷹派立場進一步軟化以及全球經濟成長避免嚴重放緩，那麼美元可能會進一步下跌。

我們的經濟學家仍然認為，聯邦公開市場委員會將在2023年2月最後一次升息50個基點，一直到2024年，聯邦公開市場委員會將降息50個基點（2024年第二季降息25個基點，2024年第三季再降息25個基點），使聯邦資金利率目標區間到2024年底回落至4.25％～4.50％。

（文／滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱）

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