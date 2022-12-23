外匯探搜｜美聯準會放緩加息步伐

美國11月通膨進一步降溫，聯準會本週也放慢升息的步伐，利率上調幅度從之前的75個基點降至50個基點。除了因為美元廣泛走軟，中國寬鬆防疫政策及出台利好房地產行業措施，帶動亞洲貨幣指數（ADXY）自11月初迄今反彈約5％。不過，我們認為，美元在2023年第一季之前還是有走強的可能性，亞洲貨幣本輪漲勢或難以持續。

通膨壓力漸消退 勞動力市場仍緊張

在聯準會利率表決之前，美國發布11月核心CPI環比增長放慢至0.2％，為一年多以來的低點。總體CPI環比上漲0.1％，遠低於市場預期的0.3％；同比增長降至7.1％，為去年12月以來的低點，從今年6月高點的9.1％顯著回落。隨著通膨壓力消退，投資者憧憬美國貨幣政策準備轉向。

不過，聯準會最新點陣圖顯示，利率峰值預測中值升至5.1％左右，比9月時高出半個百分點。主席鮑爾也表明美聯儲「一段路要走」。他再次強調，央行需要看到「更多的證據」才會做出通膨持續下降的結論，同時重申勞動力市場仍非常緊張，工資快速增長與通脹重回2％的目標並不一致。自11月初至今，美元指數（DXY）下跌8％左右，這提振了亞洲貨幣表現。

不過，我們認為亞洲貨幣這一波反彈可能難以持續。首先，一些波動較大的美國CPI組成部分容易出現環比回升；其次，美國勞動力市場仍然緊張，而這是聯準會一直關注的焦點。

第三，隨著全球金融環境收緊，未來幾個季度全球經濟增長或進一步減速。全球採購經理指數在2020年6月至2022年8月期間一直處於擴張狀態，但之後落入收縮區間。鑒於亞洲貨幣的出口導向性質，這對地區匯率來說不是好兆頭。未來幾個月，美國利率上升和經濟活動放緩可能令亞洲貨幣再次走軟。

亞洲貨幣復甦可期 惟人民幣面臨壓力

對於中國出台一系列穩增長政策及人民幣上周漲破7關口，我們認為匯率仍然面臨一些不利因素，譬如美元可能重拾漲勢、人民銀行寬鬆政策立場，以及中國出口前景疲弱，這些因素將令人民幣在未來幾個月面臨壓力，明年3月匯率可能下探7.30。

如果中國全面重新開放的路徑明確，將有助於支持人民幣，但我們認為現階段做多人民幣還為時過早，人民幣與美元的利差依然有利於短期內對沖人民幣多頭頭寸的策略。

中國經濟恢復增長勢頭是亞洲貨幣走勢的關鍵，我們預計人民幣到明年末有望回升至6.9左右，但前提是中國將在明年第三季實質性重新開放，這有利於整體亞洲風險資產及貨幣表現。儘管歐洲經濟目前存在不確定，但今冬後復甦應有助於提振亞洲貨幣。

亞幣匯率收復失地 有待先決條件浮現

中期而言，亞洲貨幣相對美元存在持續復甦的空間，週期性增長一旦在明年下半年恢復，亞洲貨幣相對美元有望平均上漲約3％。明年第二季起，多個令亞洲貨幣回升的條件有望到位，讓匯率得以收復今年的失地，先決條件包括：首先，美國經濟增長和通脹持續放緩，為聯準會在明年初暫停加息及為下半年降息提供理據。

第二，全球或亞洲經濟增長前景改善，有助於吸引資本流入亞洲。由於大多數亞洲經濟體以出口為導向，並且對美國利率敏感，這兩個驅動因素都是亞洲貨幣持續上漲所必需的條件。明年第二季起，投資者可以考慮直接建倉日本、新加坡及澳洲貨幣，以及印度和印尼兩大高收益貨幣。

（文／瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能）

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