外匯探搜｜2023歐元、英鎊可望稱王

一個月前，筆者曾預言美國期中選舉後或是美元走勢開始反轉的轉捩點，結果，11月至目前的12月15日，美元指數已經從高點113水平大幅跌至目前的103～104區間，跌幅達9.8％，11月也是今年以來美元指數最大的單月跌幅。

一如所料，美國現任總統拜登帶領的民主黨雖然沒有像市場預期輸得這麼劇烈，保住了參議院主導權，但依然失去了眾議院，也就是說，白宮與國會再次進入了兩黨各執一詞的局面，政令不通下，要刺激經濟增長挽回民意就只有靠聯準會了。

而同一時間，美國10月和11月的消費者物價指數（CPI通膨率）也連續兩月下跌，更是兩個月都遜於市場預期，最新11月的通膨率跌至7.1％，比預期的7.3％更低，反映聯準會收緊貨幣政策步伐正取得效果。也就是說明年通膨進一步下行機會正在加大，聯準會在12月的最新預期雖然已預期明年利率峰值將達到5％以上，但距離峰值也只有75個基點。

要知道的是，聯準會從6月至11月是連續4次升息75個基點，明年的升息幅度大幅降低基本已是板上釘釘。

美元或已大勢已去

另外，最新的點陣圖更顯示2024和2025年都會進一步降息，到了2025年底，利率將降至3.00～3.25％，從峰值大降2％，這個點陣圖也同步反映了聯準會所謂「高利率會維持一段時間」的說法，其實維持5％利率的一段時間也就只是1年的事情。

基於「買預期、賣事實」下，11和12月，美元指數的跌勢已成，升息放緩不斷發酵，2021～2022年美元強勢的趨勢，在技術面上也出現了逆轉。從美元指數日線圖看，美元指數已形成了一浪比一浪低的局面，進一步跌破103水平後將跌向100大關。

通膨定奪了升息幅度和步伐

聯準會升息放緩下，另一邊的歐洲央行和英國央行卻仍在面臨超過10％的通膨率。

從市場的預期和歐英央行的利率決議後的發言來看，2023年歐洲央行和英國央行大概率將持續升息，不論是升息幅度還是升息次數都相信會比聯準會要多。

主要原因是，歐元區最新的通膨率雖然已從高點有所回落，但仍高達10％，是2％的政策目標的5倍，英國的通膨更達10.7％，對比美國的明顯下降，歐央行和英央行的升息幅度和次數明顯還遠遠不夠。

從彭博數據看，市場預期英國央行明年還需要再升一共100個基點，歐洲央行更需要再升125個基點。

同樣的基於「買預期、賣事實」，2023年上半年，非美貨幣尤其是歐元和英鎊或將強勢歸來，歐元重返1.10上方，英鎊重返1.26上方似乎也不遠了。

（文／FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正）