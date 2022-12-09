外匯探搜｜美國鷹派貨幣政策已達拐點 日圓交易進入甜蜜點

全球景氣下行風險尚未消除 預計2023年美元先上後下

美國聯準會主席鮑威爾公開談話釋出放慢升息腳步的訊息，公債利率下降，美股從全年下跌23％的熊市局面，到收復部分失土，2022年第4季風險性資產大幅反彈，但全球景氣下行風險尚未消除。

2022年11月OECD（經濟合作發展組織）發布最新經濟成長預測，2023年全球經濟將由3.1％放緩至2.2％，美國成長僅剩0.5％。彭博社統計市場對於美國12個月內衰退的機率高達63％，歐元區衰退機率則高達80％。

中國信託商業銀行認為，2023年第1季為美國景氣築底期，美元避險需求將繼續支持強勢美元格局，進入2023年第2季，通膨有機會進一步下滑，使美國聯準會在基準利率達5％後進入停止升息階段，2023年下半年若通膨能夠進一步降低，美國則有降息的空間，屆時市場對於寬鬆政策的預期可望帶動股市行情，下半年美元避險需求的下降對非美貨幣相對有利，預計2023年美元指數呈現先上後下的格局。

股市與基本面背離 通膨轉折啟動下一波資金行情

11月全球股市多頭行情雨露均霑，主要國家股市技術面重新站上月季線，甚至經濟步入衰退的歐洲股市也有一定程度的反彈。

歐洲央行總裁拉加德11月表態將繼續升息抑制通膨，升息訊息並未澆熄市場反彈行情，資產價格上漲與下行的總體經濟明顯產生背離，而此現象主要來自於投資人對通膨看法出現轉折，並同時對貨幣緊縮政策的路徑做出了下修的預期。

各國最新一期消費者物價指數年增率開始鬆動，通膨上行壓力似乎在經濟成長放緩疑慮及原物料價格下滑的環境中逐漸出現轉折。

2022年各國央行緊縮政策控制通膨取得了些許的成效，而面對經濟衰退機率的攀升，意味央行開始有放慢緊縮的空間，甚至在必要時可透過降息來舒緩過度緊縮對經濟帶來的衝擊。

通膨轉折提供央行寬鬆空間，較低的無風險利率路徑代表資產估值變化，向下挪移的折現率代表資產所提供未來現金流量現值預期越高，讓今年已修正的股價帶來一波資金回流的行情，而此行情的延續取決於市場評價定錨點的美國十年期公債利率，從10月21日高點4.32％向下趨勢是否延續到2023年將同步影響美元落底的時間，利率走勢也同時牽動美元進入2023年上半年轉折向上的時機。

資產價格終將回歸基本面 日圓或將逆勢突圍

11月10日黑田東彥在國會表示，日本政府在匯市的干預行動對於遏制日圓震盪跌勢來說是合適的。進入2023年日本央行行長4月面臨換屆，黑田東彥表態無意續任，檯面上已無更鴿派的人選。

對日本貨幣政策轉趨中性的看法帶動日圓大幅升值，預期2023年在日本利率與其他國家利差差距甚大的環境中，當貨幣政策逐漸轉往中性格局，與美國利差收斂有利帶動資金回流日圓。

日本央行極度量化寬鬆已為經濟帶來穩定效果，至少成長性高於其他國家，且長期通縮問題獲得改善。正當全球經濟步入衰退，國際貨幣基金IMF對2023年日本經濟成長預測維持在1.6％水準，成長居主要成熟國家之冠。

展望後續，日圓是否突破年線可關注殖利率曲線控制計畫是否進一步釋出放寬的訊息，利率控制區間的放寬意味日本央行購債干預債市的力道減緩，日本利率上揚。整體而言，日圓在日本央行出手阻貶、貨幣政策從極度寬鬆轉往中性、通縮環境改善、2023經濟成長優於其他成熟國家之下可望築底轉強。

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