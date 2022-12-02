外匯探搜｜美元兌歐元是否會於2023年走弱？

為使通貨膨脹回到目標水準，美國聯準會需要進一步的升息及維持其限制政策，也就是說，近期美國通膨率的意外下行，可能使美國聯準會在12月的利率決策會議上將升息預期由原本市場預估的75個基點下調至50個基點，並在2023年2月的會議再升息50個基點，使最終利率達到5％。

我們可能已經在今年9月見到美元指數114的峰值。然而，隨著全球經濟大幅走弱和經濟衰退的風險增高，美元短期不太可能出現大幅度的拋售。法國巴黎銀行財富管理預期，隨著美元指數在3個月內回到110，美元將在更長期的時間內保持彈性。

戰爭引爆更多能源危機 歐元區經濟衰退壓力未解

若美元指數回彈至110水準，也表示歐元兌美元有可能在接下來的幾個月內再度測試價平的水位，歐元區在本季度可能已經陷入衰退，該地區的商品貿易順差已收窄至持平水準，主要原因為能源價格高漲。

儘管歐元區19國同時面臨俄烏戰爭引爆的能源和通膨危機，經濟陷入衰退的疑慮與日俱增，歐洲央行仍在11月的利率決策會議上升息3碼，基準利率累計已經上調2％，但央行認為仍未到暫停升息的時候，通膨仍處於極高水準，遠離2％央行中期目標，有必要持續升息以壓抑需求，使通膨回降。

歐洲央行有可能跟進聯準會腳步放緩

歐洲央行近期也改變基調，可能在12月的利率決策會議上放慢升息步伐，央行行長拉加德表示，歐洲央行在取消寬鬆政策方面取得了實質的進展，或許暗示歐洲已接近終端利率，使其能夠以更小的步伐前進，評估貨幣政策緊縮該如何持續進行的考量，包括過去的貨幣政策所產生的影響，也暗示為避免過度緊縮所以會更加小心。

這意味著過度緊縮的風險，可能需要謹慎的面對升息的幅度。法國巴黎銀行財富管理預計12月將再升息50個基點，升幅低於11月的75個基點，並在2023年第一季度再升息兩次，總計75個基點，使存款利率和再融資利率的最終利率分別為2.75％和3.25％。

強勢美元翻轉需要時間重定價

強勢美元逆轉可能需要市場開始重新評估定價全球成長週期的底部，這可能要到2023年中期才會發生。

在美國，緊縮的貨幣政策和缺乏財政支持提振，明年經濟衰退的可能性將達到65％左右。法國巴黎銀行財富管理預計美國實際 GDP 將在2023年第二季度至第四季度連續收縮，並在 2024 年之前出現疲軟復甦。

美國聯準會將在2023年第一季度後暫停升息步伐，並且在 2024 年之前不會降息。也就是說，與歐元區相比，美國的短期名目收益率在 2023 年下半年下降得更快，因此對高估的美元構成壓力。

事實上，相對於法國巴黎銀行財富管理對其在G10貿易加權美元指數中的長期公允價值估計，美元目前的交易價格高出兩個標準差以上，在接下來的12個月裡，法國巴黎銀行財富管理預計美元指數將跌至97，並將對歐元兌美元的目標價維持在1.08。

（文／法國巴黎銀行財富管理投資團隊）

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